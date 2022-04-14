كورونا كوردستان.. ثلاث وفيات و 37 اصابة جديدة

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 حالات وفاة واصابة 37 شخصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1712 فحصا جديدا أظهرت اصابة 37 شخصا بالفيروس.

واشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت تعافي 66 مصابا بعد تلقي العلاج الطبي اللازم، فيما شهد معدل الوفيات اليومي ارتفاعا طفيفا بعد تسجيل 3 وفيات جديدة في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس بـ21871 شخصا فيما أجرت مختبرات الوزارة 4162200 فحصا أظهرت اصابة ما مجموعه 436831 شخصا بالفيروس.

واشار البيان الى ان مجموع حالات الشفاء من الفيروس منذ ظهوره في الإقليم بلغ 428879 حالة فيما بقي 508 مصابين تحت العناية الصحية وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7444 حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.