أبريل 13, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مسرور بارزاني: إقليم كوردستان لن يتنازل عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغوط

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني: إقليم كوردستان لن يتنازل عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغوط  

نريد حلاً جذرياً للمشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود.

ووفق بيان لحكومة الإقليم، فقد جرى في اللقاء، التباحث حول الوضع العام والعملية السياسية في العراق، إلى جانب مناقشة جهود تشكيل الحكومة الجديدة وتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وأشار نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى أن إقليم كوردستان شريك مهم لأمريكا في المنطقة، مبيناً أن بلاده ستواصل دعم إقليم كوردستان في إطار عراق اتحادي.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن إقليم كوردستان يريد حلاً جذرياً للمشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور، ولن يتنازل عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغوط.

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