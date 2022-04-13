رئاسة إقليم كوردستان: متمسكون بحل المشاكل بين أربيل وبغداد على أساس الدستور

أكد مستشار رئيس إقليم كوردستان، فلاح مصطفى، تمسك إقليم كوردستان بحل مشاكله مع الحكومة الاتحادية العراقية على أساس الدستور وعن طريق الحوار.

جاء ذلك خلال مأدبة إفطار نظمتها رئاسة إقليم كوردستان مساء الثلاثاء (12 نيسان 2022)، للدبلوماسيين العاملين في قنصليات وممثليات الدول بإقليم كوردستان، بحضور نائب رئيس إقليم كوردستان، مصطفى سيد قادر، ورئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي حريري، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، وعدد من المسؤولين والمستشارين.

وأشار بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان إلى أن مستشار رئيس إقليم كوردستان، فلاح مصطفى، ألقى كلمة على الحاضرين “عبر من خلالها عن شكر وتقدير إقليم كوردستان لدعم ومساعدات الدول الصديقة والمجتمع الدولي، مثنياً على دور وتأثير الممثليات الدبلوماسية للدول في إقليم كوردستان في تنمية العلاقات ومجالات التعاون المشترك”.

وذكر البيان أن فلاح مصطفى “أكد موقف إقليم كوردستان من حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية العراقية على أساس الدستور وعن طريق الحوار، آملاً أن يكون عيد الفطر فرصة لتوصل الأطراف العراقية إلى تفاهم مشترك وحلول لمشاكلها”.