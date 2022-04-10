اكثر من 11 مليار دولار.. حجم الاستثمارات في عهد الكابينة التاسعة لحكومة كوردستان

اعلنت حكومة اقليم كوردستان، الاحد، عن المشاريع الاستثمارية التي تم تنفيذها خلال عمر الكابينة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني، مبينة ان “حجم الاستثمارات تجاوز 11 مليار دولار تم تنفيذها من قبل شركات اجنبية ومحلية ومختلطة”.

وجاء في بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، طالعته (باسنيوز)، “ان هيئة الاستثمار في حكومة كوردستان نشرت تقريرها عن مشاريع الاستثمار في الاقليم خلال الفترة ما بين 28/7/2019 ولغاية 5/4/2022، مشيرة فيه الى مجمل رؤوس الاموال المخصصة لتلك المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الشركات الاجنبية والمحلية والمختلطة”.

واوضح البيان “ان المشاريع التي نفذت عن طريق هيئة الاستثمار شملت قطاعات التجارة والمصارف والصحة والصناعة والخدمات والسياحة والتعليم والاسكان والفن والرياضة”، مبينا “ان عدد المشاريع بلغ 178 مشروعا توزعت على محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وادارتيّ كرميان ورابرين المستقلتين”.

واشار البيان الى ان “تلك المشاريع نفذت على مساحة 10الاف و393 دونما من الاراضي”، لافتا الى ان “مجموع رؤوس الاموال التي صرفت عليها بلغت 11 مليارا و137 مليونا و300 الف و24 دولارا”.

وذكر البيان ان تفاصيل المشاريع كانت كالاتي: “محافظة اربيل 8767 مشروعا، ومحافظة السليمانية 1340 مشروعا، ومحافظة دهوك 569 مشروعا، وإدارة گرمیان 332 مشروعا، وإدارة رابرين 123 مشروعا، ومحافظة حلبجة 7 مشاريع”.

واضاف البيان “ان التقرير نوه الى ان المشاريع نفذت بحسب توقيتاتها الزمنية، ففي عام 2019، تم تنفيذ 16 مشروعاً برأس مال مقداره 485 مليوناً و204 آلاف و256 دولاراً.

وفي عام 2020، بلغ عدد المشاريع المنفذة 77 مشروعاً برأسمال بلغ مليارين و18 مليوناً و271 ألفاً و256 دولاراً.

وفي عام 2021، جرى تنفيذ 69 مشروعاً برأسمال قدره 8 مليارات و509 ملايين و765 ألفاً و986 دولاراً.

وخلال العام الحالي تم تنفيذ 16 مشروعاً برأسمال مقداره 124 مليوناً و58 ألفاً و282 دولاراً”.