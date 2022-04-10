ممثل إقليم كوردستان في العمليات المشتركة: عدم تشكيل الحكومة يعيق مباشرة اللواءين المشتركين مهامهما

أعلن ممثل إقليم كوردستان في قيادة العمليات المشتركة، اللواء عبدالخالق طلعت، الانتهاء من جميع إجراءات تشكيل اللواءين المشتركين بين الجيش العراقي والبيشمركة، وقال إن عدم مباشرة اللواءين مهامهما مرتبط بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال عبدالخالق طلعت لراديو رووداو: “اكتمل إجراء كل ما يخص اللواءين، باستثناء مسألة الرواتب التي لم تنته بعد، والسبب هو عدم تشكيل الحكومة العراقية. فهذه الحكومة لا تستطيع إصدار أوامر بهذا الخصوص لأنها حكومة تسيير أعمال”.

وأشار ممثل إقليم كوردستان في قيادة العمليات المشتركة إلى أن أسماء منتسبي اللواءين أرسلت إلى وزارة المالية، ولن تضيع رواتبهم التي لم يتسلموها، وستصرف لهم عندما تباشر الحكومة الجديدة مهامها.

وذكر عبدالخالق طلعت أن هجمات داعش في العراق لم تتوقف، والتنظيم واصل شن هجماته في المناطق المعزولة وخاصة في الأنبار وتكريت ومخمور، ولم تخفّ حدة هجماته، بل هي مستمرة على نفس الوتيرة السابقة.

وكشف ممثل إقليم كوردستان في قيادة العمليات المشتركة إن العمليات التي تستهدف داعش، تنفذ جميعاً بصورة مشتركة لحين مباشرة اللواءين مهامهما.

ويرى طلعت أن الجيش العراقي لا يستطيع لوحده السيطرة على المناطق المقتطعة، والسبب هو وجود العديد من الفصائل المسلحة المختلفة في تلك المناطق، ولهذا تعمل الحكومة العراقية على إتمام الأعمال المتعلقة باللواءين ليسيطرا على تلك المناطق، أو على الأقل ليخففا من حدة الهجمات.

وحسب اللواء عبدالخالق طلعت، أقدم الجيش العراقي على بناء جدار من الأسلاك على الحدود مع سوريا ولا يستطيع أحد التسلل إلى إقليم كوردستان، وقد تم إنجاز 90% من جدار الأسلاك، وحتى مسلحو (بي كا كا) لم يعودوا قادرين على التحرك بحرية عبر الحدود.