اقليم كوردستان يسجل 24 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاحد 2022/4/10، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان رقم 774: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:

1. الفحوصات: (1246 فحصاً جديداً)

• (687) اربيل

• (112) السليمانية

• (438) دهوك

• (9) حلبجة

• (0) كرميان

• (20) رابرين

2. الاصابات: (24 اصابة جديدة)

• (9) اربيل

• (14) السليمانية

• (0) دهوك

• (1) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

3. الشفاء: (63 حالة شفاء جديدة)

• (21) اربيل

• (40) السليمانية

• (0) دهوك

• (2) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

4. الوفيات: (2 حالة وفاة )

• (1) اربيل

• (0) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.