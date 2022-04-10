اقليم كوردستان يسجل 24 اصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاحد 2022/4/10، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.
وقالت الوزارة في بيان رقم 774: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:
1. الفحوصات: (1246 فحصاً جديداً)
• (687) اربيل
• (112) السليمانية
• (438) دهوك
• (9) حلبجة
• (0) كرميان
• (20) رابرين
2. الاصابات: (24 اصابة جديدة)
• (9) اربيل
• (14) السليمانية
• (0) دهوك
• (1) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
3. الشفاء: (63 حالة شفاء جديدة)
• (21) اربيل
• (40) السليمانية
• (0) دهوك
• (2) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
4. الوفيات: (2 حالة وفاة )
• (1) اربيل
• (0) السليمانية
• (1) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.