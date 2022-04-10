أبريل 11, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

حكومة كوردستان تخصص قرابة 300 مليون دينار لترميم شوارع السليمانية

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فى :أخبار عــامة
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حكومة كوردستان تخصص قرابة 300 مليون دينار لترميم شوارع السليمانية

أعلنت وزارة البلديات والسياحة اليوم الأحد، أنها وافقت على تخصيص ما يقدر بنحو 300 مليون دينار لترميم عدد من الشواع في محافظة السليمانية، وذلك ضمن مخطط عام 2022.

وبحسب كتاب صادر من الوزارة فقد تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 299,977,500 دينار، لتنفيذ مشروع تجديد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية لأحياء ضمن الحدود الإدارة لمحافظة السليمانية.

وأشار الكتاب فإن هذه الخطوة ستؤثر على زيادة مستوى الخدمات للأحياء في السليمانية، فضلا عن تقديم تسهيلات للسائقين والمواطنين في المحافظة.

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