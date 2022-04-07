أبريل 07, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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استهداف أربيل.. برلمان كردستان يكشف عن ضغوط تمنع تقديم شكوى ضد إيران

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فى :أخبار عــامة
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استهداف أربيل.. برلمان كردستان يكشف عن ضغوط تمنع تقديم شكوى ضد إيران

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكئي، اليوم الخميس، أن هناك ضغوطا تمنع تقديم شكوى من قبل الحكومة العراقية على إيران لقيامها بقصف أربيل.

وقال بابكئي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن “القصف الذي استهدف أربيل يعد انتهاكا خطيرا للأعراف الدبلوماسية وتجاوزا على سيادة البلد والأراضي العراقية بشكل عام”.

وأضاف أنه “كان من المفترض تقديم شكوى لدى مجلس الأمن الدولي لمنع تكرار تلك الأحداث، خاصة في ظل التلويح الإيراني بتكرار القصف”.

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