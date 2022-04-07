حكومة اقليم كوردستان تخصص 6 مليارات دينار لمعالجة نفايات دهوك

أعلنت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، أن رئيس حكومة إقليم كوردستان خصص نحو ستة مليارات دينار، لمعالجة النفايات في محافظة دهوك.

وجاء في بيان لوزارة البلديات أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وافق على صرف خمسة مليارات و874 مليوناً و372 ألف دينار، لمشروع رفع وطمر النفايات في محافظة دهوك، ويتم إنفاق المبلغ من الموازنة الاعتيادية لرئاسة بلدية دهوك.

وتقول الوزارة في بيانها إنه في إطار اهتمام الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بمحافظات إقليم كوردستان والإدارات المستقلة فيه، وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان على صرف المبلغ المذكور.

ويتم تأمين هذا المبلغ لغرض تنفيذ مشروع إزالة وطمر النفايات في محافظة دهوك لمدة سنة، تبدأ من الأول من شهر أيلول 2021 وتستمر حتى 31 من شهر آب 2022.