أبريل 04, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مسرور بارزاني يرحب بهدنة اليمن: آمل أن تكون بداية لاستعادة الاستقرار في المنطقة

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني يرحب بهدنة اليمن: آمل أن تكون بداية لاستعادة الاستقرار في المنطقة

رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، بالهدنة التي أعلنت الأمم المتحدة عن التوصل إليها في اليمن، لمدة شهرين.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «أرحب بإعلان الأمم المتحدة هدنة لمدة شهرين في الصراع في اليمن وقبول الأطراف بشروطها».

وأضاف «آمل أيضاً أن تكون الهدنة – في بداية شهر رمضان – بمثابة بداية لاستعادة الاستقرار في المنطقة».

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