مسرور بارزاني يرحب بهدنة اليمن: آمل أن تكون بداية لاستعادة الاستقرار في المنطقة

رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، بالهدنة التي أعلنت الأمم المتحدة عن التوصل إليها في اليمن، لمدة شهرين.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «أرحب بإعلان الأمم المتحدة هدنة لمدة شهرين في الصراع في اليمن وقبول الأطراف بشروطها».

وأضاف «آمل أيضاً أن تكون الهدنة – في بداية شهر رمضان – بمثابة بداية لاستعادة الاستقرار في المنطقة».

I welcome @UN's announcement of the two-month truce in the conflict in Yemen and the parties’ acceptance of its terms. And I also hope that the truce – at the onset of Ramadan, serves as a start to restore stability in the region -mb.

