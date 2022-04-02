نيجيرفان بارزاني: دعونا نجعل من قيم رمضان مثالاً للتعايش والتسامح وتجسيداً للقيم الإنسانية

دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الجمعة، إلى جعل قيم رمضان مثالاً للتعايش والتسامح وتجسيداً للقيم الإنسانية.

جاء ذلك في تهنئة نشرها رئيس الإقليم بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال نيجيرفان بارزاني في تهنئته: «أهنئ جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بحلول شهر رمضان المبارك، وأتمنى أن يجلب هذا الشهر الفضيل معه الخير والسعادة والوئام، ويحمل معه السلام والاستقرار للبشرية».

وأضاف «دعونا جميعا نجعل من معاني وقيم الصيام وشهر رمضان، مثالاً للتعايش والتسامح وتجسيداً للمزيد من القيم الإنسانية السلمية».

وختم رئيس الإقليم تهنئته بالقول: «تقبل المولى عز وجل صيامكم وطاعاتكم وحفظكم جميعاً».