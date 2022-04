القنصل الأمريكي لدى أربيل يكشف عن مفاجأة سارة بخصوص البنزين

كشفت القنصلية الأمريكية في أربيل، اليوم السبت، عن قرب اكتمال العمل في محطة لتكرير وإنتاج البنزين عالي الجودة لإقليم كوردستان.

القنصلية قالت عبر تويتر، إن القنصل روبرت بلادينور زار محطة (لاناز) للاطلاع على محطة التكرير التي تنفذها شركة (هاني ويل) والتي قاربت على الانتهاء، والتي ستنتج البنزين عالي الجودة للإقليم.

وقال بلادينو، إن التكنولوجيا الأمريكية تساعد على تطوير الصناعات الهيدروكربونية في إقليم كوردستان، متمنياً النجاح لمحطة (لاناز) وشركة هاني ويل وهي تستعد لبدء تشغيل وحداتها.

CG Palladino visited Lanaz refinery this week to see @Honeywell’s nearly complete Modular Platforming process, which help produce HQ gasoline for the IKR. US technology helping to upgrade IKR’s HC industry. Wishing Lanaz & Honeywell/UOP the best as they prepare to start up units. pic.twitter.com/dqm3D8jxRj

— U.S. Consulate General Erbil (@USConGenErbil) April 2, 2022