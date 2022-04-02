القنصل الأمريكي لدى أربيل يكشف عن مفاجأة سارة بخصوص البنزين

كشفت القنصلية الأمريكية في أربيل، اليوم السبت، عن قرب اكتمال العمل في محطة لتكرير وإنتاج البنزين عالي الجودة لإقليم كوردستان.

القنصلية قالت عبر تويتر، إن القنصل روبرت بلادينور زار محطة (لاناز) للاطلاع على محطة التكرير التي تنفذها شركة (هاني ويل) والتي قاربت على الانتهاء، والتي ستنتج البنزين عالي الجودة للإقليم.

وقال بلادينو، إن التكنولوجيا الأمريكية تساعد على تطوير الصناعات الهيدروكربونية في إقليم كوردستان، متمنياً النجاح لمحطة (لاناز) وشركة هاني ويل وهي تستعد لبدء تشغيل وحداتها.