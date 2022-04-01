لأسباب اجتماعية.. مقتل فتاة ثلاثينية في زاخو

قًتلت فتاة ثلاثينية، بوقت متأخر من ليلة أمس الخميس، على يد ابن عمها في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك.

وقال المتحدث باسم شرطة قضاء زاخو، نهشت سلمان، لشبكة رووداو الإعلامية، إن الحادث “وقع في الساعة 19:30 مساءً لأسباب اجتماعية”.

وأضافت الشرطة أن الفتاة “تبلغ من العمر 30 عاماً، وقتلت برصاص من ابن عمها بقضاء زاخو”.

ووفقاً للشرطة، فإن “اسم الفتاة س. س. وقد أصيبت برصاصة في مجمع إبراهيم خليل، كما أطلقت عدة رصاصات على جسدها”.

فيما تلاحق الشرطة لإلقاء القبض على الفاعل، عقب إصدار مذكرة توقيف بحقه، وسيحاسب وفقاً للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي وبقرارٍ من القاضي”، حسب سلمان.

يشار إلى أنه، في 8 آذار الماضي، عثر على جثة فتاة مرمية على شارع 100 متر قرب مطار أربيل الدولي، تبلغ من العمر 20 عاماً.

وقالت شرطة أربيل، في بيان حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه، ان “الفتاة تدعى إيمان سامي مغديد، وقد قتلت على يد مجهولين”، وفيما بعد، تبنّى شقيقها وعمّها مسؤولية الحادث.

وزادت حوادث قتل النساء في إقليم كوردستان في الآونة الاخيرة، وتأتي هذه الحادثة، عقب مقتل ما لا يقل عن 11 امرأة في كلّ من أربيل والسليمانية ودهوك وكويا في الفترة الماضية.

في إقليم كوردستان، تقع أحياناً، حوادث عرضية كالعنف الجنسي والعنف المنزلي وزواج الأطفال وختان الإناث.

وبحسب إحصائيات مديرية مناهضة العنف ضد المرأة، فقد قُتلت 24 امرأة خلال العام الماضي.

وتستمر حوادث القتل بالرغم من جهود إقليم كوردستان، إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء.

وبعد ما يقرب من سبع سنوات على إصدار حكومة إقليم كوردستان لقانون مكافحة العنف الأسري، خصص في عام 2018 خط ساخن لضحايا العنف والعنف المنزلي، الذي يعتبر جريمة قانونية.