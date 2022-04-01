العراق يحقق اعلى ايراد مالي عبر تصدير النفط منذ 50 عاما

أعلنت وزارة النفط، عن الإحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي.

وذكر بيان للوزارة ان “مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية {سومو}، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليون (563) الفا و (999 ) برميلاً، بإيرادات بلغت (11,07) مليار دولار ويعد اعلى ايراد مالي تحقق منذ عام 1972”.

وأشارت الاحصائية الى ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (99) مليونا و(115) الفا و (64) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 1) مليون و( 448) الفا و( 935 ) برميلا”.

ولفت الى ان “معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(244) الف برميل في اليوم” مشيراً الى ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (110,090 ) دولاراً”.

وقالت وزارة النفط انه “ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري”.