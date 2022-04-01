أبريل 02, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الهجرة الاتحادية توجّه بإصدار المستمسكات لفاقديها من النازحين في المخيمات بمحافظتين

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فى :أخبار عــامة
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الهجرة الاتحادية توجّه بإصدار المستمسكات لفاقديها من النازحين في المخيمات بمحافظتين

قالت وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية ، اليوم الجمعة ، ان وزير الداخلية وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة عثمان الغانمي،وجّه بإصدار المستمسكات الثبوتية لمن فقدوها من النازحين القاطنين في المخيمات.

بيان للوزارة، قال انه بناءً على توجيهات الغانمي ” شرعت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من خلال لجنة مختصة بإصدار المستمسكات الثبوتية للأسر من فاقدي هذه المستمسكات في المخيمات لمحافظتي صلاح الدين والانبار”.

مضيفاً ، ان الغانمي ” اكد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للنازحين ومتابعة طلباتهم واحتياجاتهم حيث باشرت اللجنة بالإجراءات اللازمة للمعاملات التي تم ترويجها والخاصة بالبطاقة الوطنية”.

مردفاً ” ستستمر الدوائر المعنية في وزارتي الداخلية والهجرة والمهجرين باعمالها لتشمل نازحين من محافظات أخرى”.

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