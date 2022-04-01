الديمقراطي الكردستاني والسيادة يؤكدان تمسكهما بالكتلة الصدرية

أكد تحالف السيادة والحزب الديموقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، تمسكهما بالشراكة مع الكتلة الصدرية.

وذكر بيان مشترك بين تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني أنه: “في الوقت الذي نثمن فيه موقف السيد مقتدى الصدر ومبادرته نحو الاسراع في تشكيل حكومة قوية تعمل على معالجة الملفات المعقدة التى تواجه الشعب العراقي نؤكد تمسكنا بشراكتنا مع الكتلة الصدرية ولايمكن ان تولد حكومة قوية من دون شراكتهم”.

واضاف البيان: ان”تحالف السيادة والحزب الديمقراطي قد اعلنوا تمسكهم بوضوح بتحالف انقاذ وطن باعتباره الامل الذي ينتظره العراقيون”.

واكد: “حرص تحالف السيادة والحزب الديمقراطي على الحوار البناء مع الجميع بعيداً عن التدخلات الخارجية من اجل الوصول بالبلاد الى برّ الامان، ونؤكد ايضا الحرص على تفاهم الاخوة داخل البيت الشيعي واتفاقهم على تسمية مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة مجلس الوزراء وطرح برنامج ومنهاج وزاري ينسجم مع واقع البلاد ويحظى بتأييد المكونات والقوى الاساسية”.