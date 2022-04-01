دولة القانون: الحكومة ستشكل وفق العادة القديمة بتوافق “الإطار والتيار”

اوضح ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الجمعة، موقفه من مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وانسحابه من مفاوضات تشكيل الحكومة.

وقال عضو الائتلاف محمود السلامي، إنه “لا يمكن المضي بتشكيل الكتلة الأكبر دون التيار الصدري وهذا ما تبناه ائتلاف دولة القانون والإطار التنسيقي حيث يجب ان تكون الكتلة الأكبر داخل البيت الشيعي”.

وأضاف، ان “الأيام المقبلة ستشهد إيجاد مخرج من الازمة السياسية ويكون تشكيل الحكومة وفق ما جرت عليه العادة في السنوات السابقة بتوافق الإطار والتيار”