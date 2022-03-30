اقليم كوردستان: لا وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء 2022/3/30، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان رقم 763، ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كان كالتالي:

1. الفحوصات: (4114فحصاً جديداً)

• (2211) اربيل

• (884) السليمانية

• (912) دهوك

• (15) حلبجة

• (43) كرميان

• (49) رابرين

2. الاصابات: (53 اصابة جديدة)

• (17) اربيل

• (23) السليمانية

• (11) دهوك

• (0) حلبجة

• (2) كرميان

• (0) رابرين

3. الشفاء: (86 حالة شفاء جديدة)

• (43) اربيل

• (31) السليمانية

• (12) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

4. الوفيات: (0 حالات وفاة)

• (0) اربيل

• (0) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.