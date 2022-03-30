اقليم كوردستان: لا وفيات جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء 2022/3/30، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.
وقالت الوزارة في بيان رقم 763، ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كان كالتالي:
1. الفحوصات: (4114فحصاً جديداً)
• (2211) اربيل
• (884) السليمانية
• (912) دهوك
• (15) حلبجة
• (43) كرميان
• (49) رابرين
2. الاصابات: (53 اصابة جديدة)
• (17) اربيل
• (23) السليمانية
• (11) دهوك
• (0) حلبجة
• (2) كرميان
• (0) رابرين
3. الشفاء: (86 حالة شفاء جديدة)
• (43) اربيل
• (31) السليمانية
• (12) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
4. الوفيات: (0 حالات وفاة)
• (0) اربيل
• (0) السليمانية
• (0) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.