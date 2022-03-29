مسرور بارزاني: بإمكان إقليم كوردستان المساعدة في توفير الاحتياجات العالمية من الطاقة

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، خلال جلسة نقاش مع وزيري الطاقة السعودي والإماراتي ، في القمة العالمية للحكومات في دبي بالامارات العربية المتحدة ، إن إقليم كوردستان يريد المساعدة في سد الفجوة الحاصلة في احتياجات الطاقة العالمية والنقص في إمدادات النفط في المنطقة وأوروبا والعالم.

وأوضح مسرور بارزاني ، بالقول ” نريد المساعدة في توفير احتياجات الطاقة العالمية وتلبية احتياجات أمن الطاقة للعراق وخارجه. لكن من أجل أن ذلك ، يجب أن يتم دعمنا بصورة صحيحة” ، مشيرًا إلى أن حكومة إقليم كوردستان بصدد تطوير حقول نفط وغاز جديدة.

وفي حديثه عن المخاوف والتهديدات الناشئة في المنطقة ، قال مسرور بارزاني إن “خطة أربيل لتصبح لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة الدولية تصب في مصلحة العالم ولا ينبغي تفسيرها على أنها تهديد لأي جهة فاعلة أخرى في المنطقة”.

وتابع ” في خطابي أمس قلت أيضًا إننا نحاول على الأقل سد بعض النقص الحاصل في مجال الطاقة في العالم . لكن السؤال هو: هل مسموح لنا القيام بذلك؟ ” في إشارة إلى الدستور العراقي وقانون عام 2007 الخاص بالنفط والغاز في إقليم كوردستان ، وموافقة المحاكم الدولية لضمان مشروعية ودستورية هذه الخطوة.

وتعليقًا على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على أربيل بحجة استهداف قواعد إسرائيلية ، رفض بارزاني الاتهام مجددًا ، قائلاً إنه (الهجوم) يهدف إلى وضع إقليم كوردستان تحت الضغط في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

مردفاً ” نعرف أن هذا ضغط علينا ونحن نمضي قدما في تشكيل الحكومة الجديدة في العراق. تشكيل الحكومة لم يكن بالطريقة التي أرادوها. لذلك فإن هذا ضغط سياسي على أعضاء التحالف للانسحاب منه والسماح لهم بزيادة أو على الأقل الحفاظ على نفوذهم الذي تمتعوا به طوال هذه السنوات في العراق . لذلك ، بشكل أساسي ، أحد أسباب هذه الهجمات هو تحذيرنا “.

مضيفاً ” لقد طالبنا بإجراء تحقيق دولي ، ودعونا الحكومة الفيدرالية العراقية ، والبرلمان ، كما وجهنا الدعوة إلى الإيرانيين لزيارة الموقع بأنفسهم لمعرفة إذا كانت ادعاءاتهم صحيحة. بالطبع ، هذه الادعاءات لا أساس لها على الإطلاق ” ، مبيناً ” أساسا هاجموا منزل مواطن – رجل أعمال. وبعد ذلك ، لتبرير ماقاموا به يقولون إنهم ضربوا قاعدة إسرائيلية ، وهذا غير صحيح.”.

وردا على سؤال حول الحكم الأخير للمحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان ، قال رئيس الحكومة إنه “قرار غير دستوري اتخذته مؤسسة غير دستورية ، ويهدف إلى وضع حكومة إقليم كوردستان تحت الضغط لأسباب سياسية فقط”.

موضحاً “لقد تغير العراق من حكومة مركزية إلى حكومة فيدرالية لكن القانون لم يتغير. لدينا دستور جديد ، الدستور الجديد يدعو لتشريع قانون للنفط والغاز . في عام 2007 ، حاولنا مرة أخرى تمرير هذا القانون على المستوى الفيدرالي ، ومرة ​​أخرى كانت الحكومة الفيدرالية هي التي لم تمض قدمًا في تمرير القانون في البرلمان الاتحادي “. مبيناً بالقول ” لذا فإن المؤسسات الخارجة عن القانون ، تتجاهل الدستور ، وتتخذ قرارات بشأن كيان (في إشارة الى إقليم كوردستان) يتصرف وفقًا للدستور ، وله قانون ” ، متسائلاً ” إذن من هو غير القانوني”.

وأضاف رئيس الوزراء: “إن مؤسسة غير دستورية وغير قانونية (المحكمة الاتحادية العليا) تتخذ قرارات بحقنا وتكون قراراتها دستورية وقانونية”.

وأشار رئيس الحكومة ، بالقول ” نحن نتفاوض مع الحكومة الفيدرالية ، ونتفاوض مع وزارة النفط ، ونصر على ضرورة الحفاظ على حقوقنا الدستورية. ينص الدستور ويخبرنا بالضبط ما هي حقوقنا وكيف يجب أن نتصرف ، والحكومة العراقية تعرف ذلك أيضًا. لذا فإن هذا لا علاقة له بالدستور وشرعية عملية التصدير من عدمه . إنه قرار سياسي اتخذه المعينون سياسيًا للضغط علينا أساسًا في هذه المرحلة”.

موضحاً ” وفي هذه الحالة ، يكون لديك أيضًا تفسيرات من المحامين والمحاكم الدولية ، وقد قرروا بالفعل أن ما تفعله حكومة إقليم كوردستان هو دستوري تمامًا ولا يوجد أي شيء غير قانوني بشأنه. لقد قدمنا ​​تأكيدات لشركائنا التجاريين ، لشركات النفط الدولية العاملة في اقليم كوردستان ، بأن الاقليم سيظل ملتزماً باحترام العقود التي أبرمه مع جميع شركائه”.

مسرور بارزاني ، أوضح بالقول ” نرى أن هناك الكثير من التدخلات في منطقتنا. لسوء الحظ في بعض الأحيان عندما ترى الظلم ، عندما ترى عدم المساواة ، هناك دائمًا احتمال حدوث ردود فعل مختلفة تجاهه. وصراع من هذا النوع من السلوكيات يؤدي أحيانًا إلى موقف خطير. في حالتنا ، كان الوضع دائمًا خطيرًا بالنسبة لنا. واليوم ، مع تدهور الأمن في أجزاء أخرى من العالم ، ازداد أيضًا مستوى الخطر في منطقتنا. عندما يشعر الناس بالفقر ، فمن المرجح أن يفعلوا أشياء غير عقلانية وتتغير سلوكياتهم وفقًا لذلك”.

رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني

ومضى بارزاني ” لقد رأينا ذلك في الماضي مع ظهور المنظمات الإرهابية. أحد أسباب تعاون بعض الناس مع الإرهاب هو شعورهم بالظلم وعدم المساواة. يشعرون بالضغط. وهذا ما يدفع الناس حقًا إلى اتخاذ سلوكيات من هذا القبيل . هذا صحيح أيضًا بالنسبة للدول. تنظر الدول أيضًا الى مصالحها ؛ وما هو مثير للاهتمام أو يمكن أن يكون مفيدًا لدولة ما قد يكون خطرًا على دولة أخرى . لذا ، مرة أخرى ، يختلف تعريف الخطر من مكان إلى آخر. لكنني أعتقد أن العالم يمكن أن يكون دائمًا مكانًا خطيرًا إذا لم نتحكم في سلوك اللاعبين”.

كما أشار رئيس الحكومة الى ان ” الولايات المتحدة صديق عظيم. لقد كانوا يدعموننا طوال هذه السنوات. نود منهم أن يواصلوا دعمنا ، وبالطبع نحن ندعم أي مبادرة سلام في أي مكان في العالم . لكننا لا نريد أن يكون السلام لأحد على حساب استقرار وأمن غيره. نأمل أن تتفهم الولايات المتحدة أن لديهم العديد من الأصدقاء هنا في الشرق الأوسط ولكن يجب أن تستند العلاقة إلى الاحترام المتبادل والحفاظ على القيم والمصالح التي تخدم الجانبين”.



