أربيل والرياض تؤكدان أهمية توسيع آفاق التنسيق والتعاون بين الجانبين

رئيس حكومة إقليم كوردستان التقي وزير المالية السعودي

التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 29 مارس/ آذار 2022، وزير المالية السعودي محمد الجدعان ، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.

وجرى في اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، بحث آخر المستجدات في العراق والمنطقة ، فضلاً عن سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية.

وأكد الجانبان على أهمية توسيع آفاق التنسيق والتعاون بين الجانبين في المجالات كافة.