مارس 29, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أربيل والرياض تؤكدان أهمية توسيع آفاق التنسيق والتعاون بين الجانبين

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فى :أخبار عــامة
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أربيل والرياض تؤكدان أهمية توسيع آفاق التنسيق والتعاون بين الجانبين

رئيس حكومة إقليم كوردستان التقي وزير المالية السعودي

التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 29 مارس/ آذار 2022، وزير المالية السعودي محمد الجدعان ، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.

وجرى في اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، بحث آخر المستجدات في العراق والمنطقة ، فضلاً عن سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية.

وأكد الجانبان على أهمية توسيع آفاق التنسيق والتعاون بين الجانبين في المجالات كافة.

 

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