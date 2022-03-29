الآلوسي محذرا العراقيين: اياكم ان نخسر كوردستان والرئيس بارزاني

انتقد السياسي ومؤسس حزب الأمة العراقي، مثال الألوسي ، موقف الرئاسات والحكومة العراقية الذي وصفه بـ”الخانع” من اقتحام وإحراق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد من قبل أنصار الميليشيات والجماعات المسلحة .

وقال الآلوسي في تغريدة على “تويتر”: “يا أهلنا العراقيين، إياكم ان نخسر كوردستان والرئيس مسعود بارزاني”.

مضيفاً “وبألم تابع الأحرار الهجوم الارهابي على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني اعرق الاحزاب العراقية نضالًا”، مبيناً أن “الاخطر السلوك الخانع للرئاسات العراقية وللحكومة وإمعاتها بل ومشاركة احزاب بعينها بهذا الجرم الشنيع”.

يا أهلنا #العراقيين

إياكم ان نخسر

#كوردستان

والرئيس #مسعود_بارزاني !

وبألم تابع الأحرار الهجوم الارهابي على مقر الحزب الديمقراطى الكوردستاني اعرق الاحزاب العراقية نضالًا

والاخطر السلوك الخانع للرئاسات العراقية وللحكومة وإمعاتها

بل ومشاركة احزاب بعينها بهذا الجرم الشنيع — Al-Alusi Mithal (@mithal_al) March 29, 2022

وكانت مجاميع تابعة للميليشيات والجماعات المسلحة العراقية قد اقدمت على اقتحام وإحراق مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، تنديدا بما زعموا إنها إساءة من شخص (نفى الحزب انتمائه له) للمرجع الديني الشيعي، علي السيستاني.

وتعد هذ المرة الثانية التي يتعرض فيها فرع الديمقراطي الكوردستاني في بغداد للحرق من قبل أنصار الميليشيات .