مارس 29, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الآلوسي محذرا العراقيين: اياكم ان نخسر كوردستان والرئيس بارزاني

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فى :أخبار عــامة
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الآلوسي محذرا العراقيين: اياكم ان نخسر كوردستان والرئيس بارزاني

انتقد السياسي ومؤسس حزب الأمة العراقي، مثال الألوسي ، موقف الرئاسات والحكومة العراقية الذي وصفه بـ”الخانع” من اقتحام وإحراق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد من قبل أنصار الميليشيات والجماعات المسلحة .

وقال الآلوسي في تغريدة على “تويتر”: “يا أهلنا العراقيين، إياكم ان نخسر كوردستان والرئيس مسعود بارزاني”.

مضيفاً “وبألم تابع الأحرار الهجوم الارهابي على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني اعرق الاحزاب العراقية نضالًا”، مبيناً أن “الاخطر السلوك الخانع للرئاسات العراقية وللحكومة وإمعاتها بل ومشاركة احزاب بعينها بهذا الجرم الشنيع”.

وكانت مجاميع تابعة للميليشيات والجماعات المسلحة العراقية قد اقدمت على اقتحام وإحراق مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، تنديدا بما زعموا إنها إساءة من شخص (نفى الحزب انتمائه له) للمرجع الديني الشيعي، علي السيستاني.

وتعد هذ المرة الثانية التي يتعرض فيها فرع الديمقراطي الكوردستاني في بغداد للحرق من قبل أنصار الميليشيات .

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