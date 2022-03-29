محافظ أربيل يوضح بصدد ردود الأفعال على الهدية التي قدمها لمسؤولي آمد

خلال الزيارة التي قام بها محافظ أربيل أوميد خوشناو إلى آمد (ديار بكر) في شمالي كوردستان (كوردستان تركيا) للمشاركة في مهرجان ميزوبوتاميا للسياحة والغذاء، أهدى ألبوم صور لأربيل إلى مسؤولي المدينة، ومن بينهم محافظ آمد، وفيما بعد تعرض الأخير لانتقادات من القوميين الأتراك.

الألبوم الذي أهداه أوميد خوشناو لمسؤولي آمد، يتضمن مجموعة من صور كوردستان، وكتب على غلاف الألبوم كلمة (كوردستان)، ما أثار انتقادات القوميين الأتراك الذين رأوا عبر مواقع التواصل أنه ما كان على محافظ آمد أن يقبل هذه الهدية بسبب اسم (كوردستان).

بالصدد، قال أوميد خوشناو لـ (باسنيوز): «لا يوجد أي خطب في الهدية، لأن هناك مكان في العراق اسمه (كوردستان)، ومعترف به دستورياً، وكان الأمر بروتوكولياً بحتاً، وهذا الألبوم أهديناه من قبل لمسؤولي وممثلي دول أخرى».

وأضاف «كانت الزيارة ناجحة ومهمة، وهكذا هجمات وانتقادات لا تؤثر على قيمة الزيارة، وبالنسبة لكلمة كوردستان على غلاف الألبوم، هناك أرض باسم كوردستان، وهي أرض دستورية، وهي اسم وطننا».

وفيما يتعلق بمضون الألبوم، قال خوشناو: «هو ألبوم سياحي، يتضمن العديد من الصور السياحية لأربيل، ويظهر كافة مناطق أربيل بالتفصيل».