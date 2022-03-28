الرئيس بارزاني يندد بشدة بإساءة احد الاشخاص بحق المرجعية وبإحراق مكتب للديمقراطي الكوردستاني في بغداد

أدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الاثنين ، بشدة ، إساءة احد الاشخاص بحق المرجعية ، مؤكداً انه لا يمكن القبول بأي شكل من الاشكال الإساءة للمقدسات والرموز العليا، عادياً إياها تجاوزاً للخطوط الحمراء.

الرئيس مسعود بارزاني قال في رسالة الى الرأي العام ” ندين بشدة الأساءة التي حصلت يوم امس من قبل احد الاشخاص بحق المرجعية، ولا يمكن القبول بأي شكل من الاشكال الإساءة للمقدسات والرموز العليا، ويعدّ تجاوزا للخطوط الحمراء، مؤكدين على إن مثل هذه السلوكيات لا مكان لها في ثقافة ومبادئ شعب كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

مضيفاً ، إن ” ثوابت كوردستان غنية بثقافة التعايش والتسامح الديني، والإساءة للرموز الدينية والمرجعيات لم يكن لها مكان في سلوكيات شعب كوردستان وأخلاقياته في أي وقت”.

مردفاً ، إن ” شعب كوردستان يقدر ويحترم بقوة الرموز الدينية والتاريخ العريق من الصداقة والاحترام بين الخالد ملا مصطفى بارزاني وآية الله الحكيم والشهيد الصدر خير دليل على ذلك”.

وأوضح الزعيم الكوردي ، بالقول ” قد تم اعتقال الشخص الذي ارتكب الإساءة للرموز الدينية وتم تقديمه للقضاء وسينال جزاءه العادل”.

وتابع الرئيس بارزاني ” في ذات الوقت نندد بشدة بعملية إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، التي تكررت للمرة الثانية من قبل مجموعة من المندسين والخاسرين التي لم يكن في وسعها الا ان ترتكب اعمالا تخريبية، مما يدلل على حالة التوتر وعدم الاستقرار والفوضى”.