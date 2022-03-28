مسرور بارزاني في منتدى الطاقة العالمي: كوردستان القوية والمستقلة اقتصادياً لا تشكل تهديداً لجيرانها أو لبغداد

مستعدون لتعويض جزء من النقص الحاصل من النفط في أوروبا

ألقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 28 مارس /آذار 2022، كلمة في منتدى الطاقة العالمي المنعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وسلط رئيس الحكومة خلال كلمته الضوء على فرص الطاقة المستقبلية في إقليم كوردستان، كذلك تحدث عن الخطوات المستقبلية بهذا الصدد.

وفيما يلي نص الكلمة:

السلام عليكم

إنه لمن دواعي الشرف أن أكون معكم جميعاً اليوم لتسليط الضوء على إمكانات الطاقة المستقبلية في إقليم كوردستان العراق، حاملاً معي أطيب تمنيات شعبي وتطلعاته.

ويسعدني بشكل خاص أن ألقي هذه الكلمة من موقع كان فيه آباء الكثير منكم هنا يملكون رؤية فريدة لبناء دولة ثم تقدميها إلى مواطنيهم، لتصبح منارةً للعالم.

وبعد مضي 50 عاماً، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة كلا الأمرين. إن بلدكم هو قوة لإقليمنا الذي سخّرت قيادته بحكمة الموارد الطبيعية والمواهب الجمة لشعبها.

في كل خطوة من مسيرتكم، كان الاستخدام المستدام للطاقة جلياً، ولم يكن أي بلد آخر في العالم فعّالاً في جعل الطاقة ركيزة لبناء الأمة.

وأود أن أبدأ بشكر معالي وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي فريدريك كيمبي على دعوتهما لي لحضور هذه القمة التي تنعقد في الوقت المناسب. كذلك أتوجه بالشكر إلى منظمي هذا الحدث، متطلعاً إلى الاستماع إلى آرائكم وأسئلتكم.

أقف اليوم أمامكم في ختام زيارة إلى الإمارات استمرت أسبوعاً. أنا هنا للمرة الثانية في أقل من شهر، لبناء علاقة وطيدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والتعلم منكم. في كل خطوة من زيارتي، كانت لدي مناقشات حافلة بالمعلومات مع القادة وكبار المسؤولين.

من الواضح لي، أننا نتشارك في رؤية مشتركة، نحن نتشاطر سويةً في جملة من القيم المشتركة، إننا نحمي شعبنا ونخدمه، ونقدم في الوقت ذاته ملاذات للآخرين، ونحن أشخاص فخورون بالمجتمع الدولي الذي يسعى لضمان مستقبل أفضل.

طوال هذه السنوات الماضية، نحن في كوردستان شاهدنا وتعلمنا من تجاربكم في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ تجاوزنا سلسلة من العقبات.

إن قصتنا مفعمة بالأمل. لقد انتقلنا من بداية ثابتة تقريباً، عندما أصدرنا قانون الاستثمار في النفط قبل 15 عاماً، إلى منطقة تنتج وتصدر حوالي نصف مليون برميل من النفط يومياً وتنتج أيضاً ما يقرب من نصف مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، مع إمكانية زيادة كمية كل منهما.

بيد أن هذه لم تكن رحلة سهلة. فالتوترات الطائفية في أجزاء من البلاد، وصعود تنظيم داعش الإرهابي وانهياره، والذي لعبنا دوراً محورياً في هزيمته، والغموض السياسي في العراق، ومؤخراً الظلم الجسيم الذي لحق بنا بسبب ما يسمى بحكم “المحكمة الاتحادية” قد أثّر سلباً على الجميع. ولكننا كشعب انتصرنا. ورؤيتي هي أننا سنمضي قدماً في الازدهار.

لقد شكّل تسخير قدراتنا في مجال الطاقة، بكفاءة وحكمة، أمراً محورياً بالنسبة لمستقبلنا، وقد وضعت حكومتي هذا الأمر أولوية استراتيجية، والتي أعتقد أنها ستحافظ على كوردستان إلى الأبد. وسيُبنى مستقبلنا على الطاقة، سواء طاقة شعبنا، الذي استثمر وقته للإبداع ومن خلال التنمية المستدامة لمورد طبيعي نعمل نحن الكورد من أجله خلال عقود من الحرب والأوبئة والشغب وغيرها من الأمور.

لقد وصلنا الآن إلى نقطة في تاريخنا نقف فيها على أتم الاستعداد للبناء على كل تضحياتنا، وثمة فرصة هائلة لتوفير كل من أسواقنا المحلية والعالمية، ونحن مصممون على تحويل كوردستان إلى مركز للطاقة في منطقتنا. فماذا نفعل حيال ذلك؟ تستند استراتيجية حكومتي في مجال الطاقة إلى ركيزتين. وتتمثل مسؤوليتي الأولى في تلبية الطلب والطموح المتزايدين لشعبي.

في العقود التي أعقبت تأسيس حكومة إقليم كوردستان، ارتفع الطلب على الطاقة، فاشترت الأسر المزيد من السيارات والمنازل. وقد تغلغلت الخدمات العامة في عمق الريف، ولأول مرة تتجه عاصمتنا، أربيل، لتصبح مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار.

لقد كانت السنوات الثلاث الماضية مفصلية بالنسبة لنا. فنفذنا أفضل الممارسات العالمية في أجزاء من قطاعنا العام، واتخذنا إجراءات لضمان إبعاد آفة جميع برامج الإصلاح، أي الجمود.

لقد خفضنا الروتين من أجل دفع القطاع الخاص إلى الأمام، ونشجع ريادة الأعمال ونكافئ التفكير الإبداعي. وقمنا برقمنة أجزاء من بوابتنا العامة مع المؤسسات، وهي خطوة وضعت حداً لعدم الكفاءة والفساد. وننفذ إصلاحات وإصلاحات ضريبية من شأنها إزالة العقبات التي تواجه الاستثمار والابتكار.

إن النمو هو الطريق الأساسي إلى حيث نريد. وقد أعلنت حكومتي عن عدة مناطق اقتصادية وصناعية كبرى. ولكن أمامنا طريق طويل لنقطعه، وحتى في الوقت الذي نوسع فيه قدراتنا، نحن مقيدون بسبب عدم قدرتنا على تلبية احتياجات الطاقة لبعض سلطاتنا المحلية وشركائنا. فالطلب على الغاز، على سبيل المثال، هو بالفعل أكثر من ضعف معدلات الإنتاج الحالية.

وهذه ليست حالة نريد أن نكون فيها، وهي حالة نتخذ خطوات عاجلة لمعالجتها. وفي الآونة الأخيرة، أدركت الولايات المتحدة الإمكانات الكامنة في قطاع الغاز لدينا ومولت جزئياً الجهود الرامية إلى زيادة الإنتاج. وأعلم أن بعض شركائنا هنا اليوم قد أجروا بالفعل محادثات مع حكومتي والسلطات المحلية للمساعدة في سد الفجوات المؤقتة الأخرى.

نواصل الاستثمار في المزيد من محطات الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة لضمان مستقبلنا. وفي الوقت نفسه، نواصل تطوير إمكانات التصدير، وأنا واثق من أن كوردستان ستصبح قريباً مصدراً مهماً للطاقة للطلب المتزايد في العالم. وسنصبح مصدراً للغاز إلى بقية العراق وتركيا وأوروبا في المستقبل القريب، وسنساعد في تلبية احتياجاتهم من أمن الطاقة. ولدينا بالفعل قدرة نفطية تصديرية، تعمل كشريان حياة اقتصادي أساسي لنا ومورد محتمل حيوي لشركائنا.

لدينا احتياطيات كبيرة غير مستغلة في كل من النفط والغاز في إقليمنا. كما أجريت محادثات مع الحكومة الاتحادية في العراق وتركيا ودول الخليج حول شبكة سكك حديدية إقليمية. وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون تحولياً للعراق والمنطقة، ويخلق طرقاً تجارية جديدة ونافذة أخرى للتعاون الإقليمي.

وللإيفاء بهذه الأجندة، سنحتاج إلى المساعدة ودعم أصدقائنا، وكثير منهم في هذه القاعة اليوم، وشجاعة شركائنا للتغلب على العوائق. إن كوردستان القوية والمستقلة اقتصادياً لا تشكل تهديداً لجيرانها، أو لشركائنا في بغداد. في الواقع، على العكس من ذلك.

لقد أظهرنا مراراً وتكراراً قوتنا في الهدف وولائنا لأصدقائنا. نحن شعب عند كلمته. وإذا عملنا كجبهة موحدة، يمكن التخفيف من حدة التحديات التي تؤثر علينا جميعاً. ويمكننا أن نساعد بلدان منطقتنا وخارجها على تلبية احتياجاتها من الطاقة، فضلاً عن تعزيز مجتمعنا، وسوف نساعد هذه البلدان.

وبينما نواصل تطوير إمكاناتنا في مجال النفط والغاز، سنحتفظ بالتركيز على مصادر الطاقة المتجددة. إن التحول نحو الطاقة المتجددة قضية نبيلة وضرورة اقتصادية على حد سواء. إذ انخفضت تكاليف الطاقة المتجددة على أساس سنوي، وقد شجعت الحكومات بشكل متزايد، وفي بعض الحالات مولت محور مصادر الطاقة المتجددة.

لكنني أتذكر جيداً أيضاً أنه قبل أكثر من عقد من الزمان، حذر محللون من أن الدول والحكومات المعتمدة على النفط سوف يحكم عليها بالسقوط الاقتصادي الحر خشية التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. أنه أصبح الآن أو إلى الأبد التخلص من النفط والغاز. حتى أنهم كان لديهم اسم لذلك. نهاية عصر الوقود الأحفوري.

ومع ذلك، كشف الصراع في القارة الأوروبية اليوم عن مغالطة هذا التنبؤ. وأود أن أوضح في هذا المنتدى أننا في كوردستان لدينا الآن القدرة على تعويض جزء من النقص النفطي الحاصل في أوروبا على الأقل، إذا كان شركاؤنا في بغداد مستعدين للعمل معنا.

لذلك أريد اليوم أن أكون واقعياً بشأن احتياجاتنا وحذراً في تقييماتنا. وليس لدي أدنى شك في أن النفط والغاز سيظلان جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة في المستقبل المنظور. وعلى الرغم من أنني أدرك أننا سوف نقلص الاعتماد عليه مصدراً حصرياً للإيرادات والنمو، فإن هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها.

وبغض النظر عن ذلك، ما فتئ مجلس وزراء إقليم كوردستان يتخذ خطوات بناءة لتنويع اقتصادنا، بطريقة تمنحنا حاجزاً ضد الغموض والشكوك في أسعار الطاقة العالمية. نحن بصدد صياغة تشريعات للصناعات الجديدة وخلق بيئة تنظيمية لتحفيز الشركات والسلطات المحلية، وخلق روح المنافسة.

إن هذا التنويع – الذي يركز بشكل أساسي على قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات سيكون إلى جانب قطاع الطاقة لدينا- وليس بديلاً. وفي الوقت عينه، نتخذ خطوات ملموسة لتحسين كفاءة قطاع الطاقة لدينا. نحن، والكثير من العالم، بحاجة إلى أن نصبح أكثر ذكاء حول كيفية استخدامنا للنفط والغاز.

أصدرنا في العام الماضي توجيهاً لجميع شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان لإنهاء عملية حرق الغاز. أعلم أن العديد من الرؤساء التنفيذيين موجودون هنا اليوم، وأشكرهم على قيادتهم والتزامهم بحماية السكان المحليين والبيئة للأجيال القادمة.

وبالفعل، افتتحنا أول مصنع لنا يلتقط الآن الغاز المشتعل، مما يساعد على توفير الكهرباء التي تشتد الحاجة إليها بالنسبة للمواطنين. وأعلنا عن استثمارات صغيرة قائمة على الطاقة الشمسية. وقد سررت بشكل خاص مؤخراً لرؤية شركات كوردستان الكبرى تستثمر في مزارع الطاقة الشمسية في القرى النائية.

في مجال الطاقة الكهرومائية، نستثمر في السدود الصغيرة والكبيرة. وتشير هذه المشاريع إلى تصميمنا على مستقبل أكثر ازدهاراً، ولكن أيضاً الاعتراف بالطلب المتزايد على الطاقة. ثمة سياستان مرجعيتان للطاقة لدينا؛ الاستخدام الأكثر كفاءة لموارد النفط والغاز الحالية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، هي فرص كبيرة للمستثمرين الدوليين، فيما تحرص حكومتي على الترحيب بالمستثمرين الذين يمكنهم جلب الخبرة والتمويل والذين يبحثون عن علاقة طويلة الأمد.

قبل أن أنتهي، أعلم أن هناك العديد من الأصدقاء والشركاء من قطاع النفط والغاز في كوردستان. وأنا أعلم أنه لن يكتمل أي عرض تقديمي دون توفير ضمانات لكم.

ويطيب لي أن أؤكد لكم جميعاً أن حكومتي لا تزال ملتزمة بالعقود التي تم توقيعها بيننا، إذ تتفق هذه العقود مع قانون النفط والغاز والدستور العراقي وهي حجر الأساس لمستقبلنا المشترك. إن قدسية العقود لا تقل أهمية بالنسبة لحكومتي عن أهميتها بالنسبة لكم.

وقد أعاد تأكيد هذه التوصيات خبراء قانونيون ومحاكم دولية رائدون على مستوى العالم. وما زلنا نبذل كل ما في وسعنا لحمايتهم. يحق للمستثمرين في كوردستان تلقي مدفوعات منتظمة. إن ضمان حدوث ذلك هو محور التركيز الأساسي لمجلس وزرائنا، الذي سيساعد بما لا يقبل الشك في ضمان الاستثمار مستقبلاً.

نحن نقدر الاستثمار والشراكة بين جميع شركات الطاقة الموجودة في كوردستان، وأعلم أنكم حافظتم على الالتزام على الرغم من التحديات.

وهذا هو السبب في أن التنويع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية، لمساعدتنا أيضاً في الحكومة على ضمان التدفق النقدي لمستثمرينا وشركات النفط العالمية.

نحن في كوردستان نسعى منذ فترة طويلة إلى آليات حول التوزيع الاتحادي لعائدات النفط والغاز في جميع أنحاء العراق. هذا ما ينص عليه الدستور، والسبيل العملي الوحيد للمضي قدماً لبغداد ولنا.

أريد أن أوضح شيئاً واحداً بشأن الحكم الأخير الصادر مؤخراً عما يسمى بالمحكمة العليا في بغداد، والذي طعن في حقنا في تطوير صناعتنا النفطية. إن هذا الحكم غير دستوري وسياسي بشكل صارخ. إنه لا يجتاز أبسط امتحان وقد تم الضغط علينا في عملية تشكيل الحكومة المؤجلة بعد الانتخابات الاتحادية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. يمكن لأصدقائنا وشركائنا أن يروا مباشرة من خلال هذا.

نحن نتفاوض مع شركائنا في الحكومة الاتحادية من أجل التوصل إلى اتفاق يحترم الدستور وحقوقنا فيه. وكان هذا هو موقفنا الدائم. وكما قلت لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نريد أن نساعد بقية العراق من الموصل إلى البصرة، على الازدهار أيضاً. ليس من الضروري أن تكون دائماً لعبة محصلتها صفر. يمكن أن يكون حقاً في مصلحة الجانبين.

وكما أذكّر أصدقائنا في بغداد في كثير من الأحيان بأن كوردستان توفر بالفعل الكهرباء لأجزاء أخرى من العراق، ولديها القدرة على زيادة دعم احتياجات البلاد من الطاقة. وما زلنا ملتزمين بالاضطلاع بدور بناء لكل العراق.

لكنني أريد أن أؤكد لكل واحد منكم، ولمستثمرينا، أن هذا الحكم لا يمثل تحدياً حقيقياً لإمكاناتنا الاستثمارية. نحن منفتحون على الأعمال، ونتطلع بشدة إلى الترحيب بشركاء جدد في كوردستان.

وفي الختام، أقدم لكم، أيها الأصدقاء والزملاء الكرام، يد الصداقة الحقيقية. وفي بداية خطابي إليكم جميعاً، تحدثت عن كون بلدكم منارة للعالم. ما لم أقوله آنذاك هو أن إنجازاتكم كانت أيضاً مثالاً خاصاً على كيفية بناء بلد ومجتمع.

لقد وضعتم المعايير العالية لمنطقتنا وخارجها. لقد عرضت علينا الكثير لمضاهاته. وبينما نواصل بناء كوردستان، سنستخلص الدروس من أنجح بناة الأمة في التاريخ الحديث. نحن فخورون بأن نسميكم شركاء وأصدقاء، ونتطلع إلى الترحيب بكم في وطننا، بنفس الحفاوة التي استقبلتمونا فيها.

شكراً لكم، وبارك الله فيكم جميعاً..