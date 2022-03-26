رئاسة إقليم كوردستان تدين الهجمات الحوثية على السعودية

أدانت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم السبت، الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية واستهدفت أراضي ومنشآت حيوية في المملكة العربية السعودية.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان عبر تويتر، إنها تدين وتستنكر «الهجمات التي استهدفت أراضي ومنشآت حيوية في المملكة العربية السعودية يوم أمس، وتعلن تضامنها التام مع السعودية قيادة وشعبا في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة التي تهدد امن واستقرار المنطقة».

رئاسة اقليم كوردستان تدين وتستنكر الهجمات التي استهدفت اراضي ومنشآت حيوية في المملكة العربية السعودية يوم أمس وتعلن تضامنها التام مع السعودية قيادة وشعبا في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة التي تهدد امن واستقرار المنطقة. — Kurdistan Region Presidency (@KurdistanRegion) March 26, 2022

وتعرضت مناطق وسط وغرب السعودية لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة، من بينها محطات تابعة لشركة (أرامكو) بضواحي مدينة جدة، ما أسفر عن اندلاع حرائق فيها.

وتعهد التحالف العربي بقيادة السعودية بالرد على هذه الهجمات.