مارس 26, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رئاسة إقليم كوردستان تدين الهجمات الحوثية على السعودية

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فى :أخبار عــامة
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رئاسة إقليم كوردستان تدين الهجمات الحوثية على السعودية

أدانت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم السبت، الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية واستهدفت أراضي ومنشآت حيوية في المملكة العربية السعودية.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان عبر تويتر، إنها تدين وتستنكر «الهجمات التي استهدفت أراضي ومنشآت حيوية في المملكة العربية السعودية يوم أمس، وتعلن تضامنها التام مع السعودية قيادة وشعبا في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة التي تهدد امن واستقرار المنطقة».

وتعرضت مناطق وسط وغرب السعودية لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة، من بينها محطات تابعة لشركة (أرامكو) بضواحي مدينة جدة، ما أسفر عن اندلاع حرائق فيها.

وتعهد التحالف العربي بقيادة السعودية بالرد على هذه الهجمات.

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