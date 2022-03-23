رسمياً.. التحالف الثلاثي يرشح “احمد” و”الصدر” لرئاستي الجمهورية والوزراء

أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة، اليوم الاربعاء، تشكيل تحالف “إنقاذ الوطن النيابي”، فيما قدموا “ريبر احمد” مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و”جعفر الصدر” لرئاسة الوزراء.

وقال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في مؤتمر صحفي عقده مع مجموعة من نواب التحالف، إن “مرشح “تحالف انقاذ الوطن” الأكثر عددًا لمنصب رئيس الجمهورية هو ريبر أحمد (وزير داخلية إقليم كوردستان)، ومنصب رئيس مجلس الوزراء هو محمد جعفر محمد باقر الصدر (السفير العراقي الحالي في لندن)”.

واضاف العذاري أن “تحالف إنقاذ الوطن ماضٍ في تشكيل الحكومة الأغلبية الوطنية وسيكمل المسيرة الإصلاحية”.

وخلصت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بخصوص تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ان مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين للمنصب بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، الأمر الذي دفع الإطار التنسيقي لكسب عدد من النواب لتشكيل ثلث معطل لعقد أي جلسة برلمانية تتطلب حضور الثلثين بعيدا عن التوافق معه.

ويتصدى الإطار التنسيقي الشيعي، لتوفير الثلث المعطل في البرلمان لمواجهة التحالف الثلاثي الذي يشكل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أحد أقطابه والذي يسعى مع تحالفه الى تحقيق حكومة “الأغلبية الوطنية” مقابل حكومة “التوافقية” التي يدعو لها الإطار التنسيقي، فيما تجري دعوات ومطالبات برلمانية لكسب ود المستقلين الذين سيكونون حاليا بيضة القبان في دعم توجهات الطرفين.