الكتلة الصدرية تدعو النواب المستقلين لتلبية دعوة الصدر: هلموا لنخرج من عنق الطائفية

دعت الكتلة الصدرية، النواب المستقلين الى تلبية دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال النائب عن الكتلة الصدرية علي حسين الساعدي في بيان، ان “السيد مقتدى الصدر يريد حكومة أغلبية وطنية للنهوض بالواقع المرير الذي يمر به بلدنا الحبيب والحفاظ على العملية الديمقراطية النزيهة”.

واشار الى، ان ” الصدر يدعو النواب المستقلين للانضمام إلى فصطاط الإصلاح كفرصة أخيرة لإنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والتطبيع والانحلال”.

وتوجه الى نواب المستقلين، قائلا” فيا أيها الأخوة الزملاء النواب المستقلين هلموا لنخرج من عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية ولنبتعد عن من يريد جرنا لاتون الحرب والصدامات”.

واضاف، “كلنا أمل بمشاركتكم الفاعلة وعدم تعطيل جلسة إختيار رئيس الجمهورية لفسح المجال أمام مرحلة جديدة نعيش بها بعز وكرامة ورخاء”.