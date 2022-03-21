بينها حل البرلمان.. سيناريوهات فشل تمرير رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل

طرحت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، سيناريوهات عدة، عن جلسة البرلمان المقررة السبت المقبل، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيما أشارت إلى أن أعقد هذه السيناريوهات هو أن يذهب البرلمان إلى حل نفسه.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسة حددها يوم السبت المقبل، للتصويت على اختيار رئيس جديد للجمهورية، وسط حالة من القلق والجمود اكتنف المفاوضات السياسية خلال الأسبوع المنصرم، الأمر الذي بات يهدد إمكانية تحقيق نصاب قانوني لعقدها.

وقال النائب عن الكتلة، ماجد شنكالي، لوكالة شفق نيوز، إن “قرار المحكمة الاتحادية يقول فترة وجيزة، ولا أحد يستطيع تحديد تلك الفترة”، مبيناً أن “من الناحية السياسية والأخلاقية على مجلس النواب، المضي بالتوقيتات الدستورية في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”.

وأضاف شنكالي، أن “انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة سيكون بوقت قريب جداً خلال الأسبوعين المقبلين، وإن لم يُحسم منصب رئيس الجمهورية، فلن يكون هناك حلاً آخر إلا بحل مجلس النواب حصراً، ولا شيء آخر بيد المحكمة الاتحادية ولا أي سلطة أخرى”.

وتابع: “إذا مجلس النواب لم يتفق ويحقق النصاب في جلسة السبت المقبل، قد تؤجل إلى يومين أو ثلاثة، إلا أن انتخاب رئيس الجمهورية لن يطول أكثر من أسبوع”.

وفي وقت سابق اليوم، حذر تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، من عدّة سيناريوهات بينها “فوضى سياسية” والذهاب باتجاه انتخابات مبكرة، في حال عدم حدوث اي لقاء بين الإطار التنسيقي الشيعي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، (أحد أقطاب التحالف الثلاثي) قد دعا في وقت سابق من اليوم، أعضاء البرلمان العراقي “المستقلين” إلى الانضمام له من أجل ضمان النصاب القانوني لجلسة التصويت على رئيس الجمهورية، وعدم ذهابهم مع الثلث المعطل للبرلمان.