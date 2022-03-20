مارس 20, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بايدن وجونسون يهنئان المحتفلين بنوروز في أنحاء العالم

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فى :أخبار عــامة
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بايدن وجونسون يهنئان المحتفلين بنوروز في أنحاء العالم

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، المحتفلين بعيد نوروز، الذي يصادف يوم غد الاثنين، ويحتفل به أكثر من 300 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وقال بايدن في تغريدة له، “أنا وجيل- زوجته- نود أن نتقدم بأطيب تمنياتنا لجميع الذين يحتفلون بنوروز في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف، “يعني عيد نوروز بدء عام جديد… نوروز سعيد”.

من جانبه قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسن، “نوروز مبارك لكل من يحتفل به في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أصدقائنا الأفغان الذين يحيون أول نوروز لهم هنا في المملكة المتحدة”.

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