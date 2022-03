بايدن وجونسون يهنئان المحتفلين بنوروز في أنحاء العالم

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، المحتفلين بعيد نوروز، الذي يصادف يوم غد الاثنين، ويحتفل به أكثر من 300 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وقال بايدن في تغريدة له، “أنا وجيل- زوجته- نود أن نتقدم بأطيب تمنياتنا لجميع الذين يحتفلون بنوروز في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف، “يعني عيد نوروز بدء عام جديد… نوروز سعيد”.

Jill and I want to extend our best wishes to all who are celebrating Nowruz around the world. The Nowruz holiday means gathering at the Nowruz table to give thanks for loved ones, reflect on your blessings, and welcome all the possibilities of a new season. Happy Nowruz!

من جانبه قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسن، “نوروز مبارك لكل من يحتفل به في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أصدقائنا الأفغان الذين يحيون أول نوروز لهم هنا في المملكة المتحدة”.

Nowruz Pîroz to everyone who is celebrating around the world today, including our Afghan friends marking their first Nowruz here in the UK.

I’d like to send my warmest wishes to you and your families.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 20, 2022