مارس 20, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أربيل .. بحضور الرئيس بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان إنطلاق مهرجان الحرية ونوروز

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فى :أخبار عــامة
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أربيل .. بحضور الرئيس بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان إنطلاق مهرجان الحرية ونوروز

بحضور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، انطلقت مساء اليوم الأحد 20 مارس/ آذار 2022، في العاصمة أربيل ، مهرجان الحرية ونوروز الجماهيري ، والذي يتضمن مراسم إيقاد شعلة نوروز.

ويحضر الاحتفال الذي يجري في منتزه شاندر وسط العاصمة أربيل ، دبلوماسيين ووفود أجنبية ووزراء ونواب ومسؤولين حكوميين وحزبيين وجماهير غفيرة بالإضافة الى سواح من المحافظات العراقية ومن دول الجوار .

ويتضمن الاحتفال فقرات فنية متنوعة ، قبل ان يتوج بمراسم إيقاد شعلة نوروز كما في كل عام.

وتشهد العاصمة أربيل كل عام نشاطات وفعاليات فنية وأدبية وقومية اعتباراً من 11 وحتى 21 مارس / آذار تحت شعار (الحرية ونوروز) في ذكرى الانتفاضة في أربيل ضد النظام البائد ، والتي انطلقت في 11 مارس/ آذار 1991، وتختتم هذه النشاطات بإيقاد شعلة نوروز في 21 منه.

 

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