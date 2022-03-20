مسرور بارزاني مهنئاً بـ “نوروز”: شعب كوردستان ماضٍ في صون حقوقه الدستورية ولن يتنازل عنها

إقليم كوردستان عامل دائم للاستقرار ولم يشكل تهديداً ضد أي جهة

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 20 مارس/ آذار 2022، الكوردستانيين كافة بمناسبة حلول عيد نوروز، متمنياً للجميع عطلة تسودها المحبة والطمأنينة.

وقال رئيس الحكومة في برقية تهنئة : “مع إشراقة أعياد نوروز ورأس السنة الكوردية، أتقدم إلى الكوردستانيين كافة بأحر التهاني والتبريكات، وأخصُّ بالتحية أبطال البيشمركة وقوى الأمن الداخلي وعوائل وذوي الشهداء والمؤنفلين الأكارم، متمنياً للجميع عطلة سعيدة مفعمة بالطمأنينة وتسودها المحبة والمسرّات”.

مضيفاً : ” واستثمر هذه المناسبة البهيجة لأهيب بالمواطنين جميعاً الحفاظ على نظافة البيئة أثناء السياحة والتنزه والسفر والتقيّد بالتعليمات المرورية.”

وأوضح رئيس الحكومة مسرور بارزاني ، بالقول : ” لقد كان نوروز بالنسبة لشعب كوردستان، منذ القِدم ولا يزال، رمزاً ومعنى من معاني الصمود ومواجهة الظلم والقهر في مسيرة النضال والحرية والخلاص والتحرر”. مردفاً ” إذ ما زال الشعب الكوردستاني ماضٍ بكفاحه في سبيل صون حقوقه الدستورية والدفاع عنها، متمسكاً بثوابته ومطالبه القومية ولن يتنازل أو يتخلى عنها تحت أي ضغط وظرف”.

وتابع بارزاني : ” في هذه المناسبة ، نجدد تأكيدنا بأن إقليم كوردستان، كما عهدتموه، سيظل دوماً عاملاً مهماً للأمن والاستقرار في المنطقة، ولم يشكل يوماً تهديداً ضد أي جهة، بل على العكس تماماً، فإلى جانب ذَوده عن حقوقه التي كفلها الدستور، لعب دوره المحوري في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين مختلف مكونات إقليم كوردستان والعراق”.

وختم : ” نوروزكم مبارك. حمى الله كوردستان والكوردستانيين.”

في الاطار ، نشر رئيس الحكومة مقطع فيديو قصير على حسابه في تويتر ، يظهر جوانب من الاحتفال بعيد نوروز في اقليم كوردستان ، متمنياً نوروز وعطلة سعيدة لكل الكوردستانيين ، ومشدداً على ان كوردستان رغم الصعاب ستبقى قوية وآمنة .