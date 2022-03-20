مسعود بارزاني يوجه رسالة بمناسبة عيد نوروز

وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاحد، رسالة بمناسبة حلول عيد نوروز ورأس السنة الكوردیة 2722.

وقال بارزاني في بيان، “بمناسبة حلول عید نوروز ورأس السنة الكوردیة 2722 ، أتقدم بأحر التهاني والتبریكات لأسر الشهداء والبيشمركة البواسل ولكل مواطني اقليم كوردستان في الداخل ٲو في خارج البلاد وللشعب الكوردي في بقية أجزاء كوردستان”.

واضاف “اتمنى، لكم جميعا الخير والسعادة، آملا بمزيد من الهدوء والاستقرار والمودة بين جميع الأطراف بهذه المناسبة السعيدة، وأن یعم السلام والتآخي في بلادنا والمنطقة عامة”.

وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، أن قرابة نصف مليون سائح وفدوا على المحافظة خلال الربع الأول من العام 2022.

وقال محافظ اربيل أوميد خوشناو، إن الاستعدادات كافة قد اكتملت وغدا الأحد أربيل ستشهد أكبر مهرجان بمناسبة عيد نوروز.