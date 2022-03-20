نوروز كورد سوريا .. قصص من التحدي والإصرار والاعتزاز القومي

لم تسمح السلطات بإحياء احتفالات نوروز في شمال كوردستان (كوردستان تركيا) وغربي كوردستان (كوردستان سوريا) حتى وقت قريب ، لكن الكورد في شرق كوردستان (كوردستان إيران) وإقليم كوردستان (كوردستان العراق) كانوا أوفر حظاً من أقرانهم، لأن الإيرانيين أنفسهم يحتفلون به ولو بطقوس مختلفة ، كما أن الكورد في العراق عززوا الاحتفال به بعد حصولهم على الحكم الذاتي في إقليم كوردستان في سبعينيات القرن الماضي.

أما في كل من تركيا وسوريا فكانت الحكومات المتعاقبة تمنع الاحتفالات بشدة وتعتقل المشاركين فيها لدرجة أن كثيرين دفعوا حياتهم ثمناً لإحياء هذا اليوم، وخاصة في أوائل التسعينيات، عندما استخدمت المدرعات والرصاص الحي ضد المشاركين في الاحتفالات في مدينة جزرة الواقعة بشمال كوردستان (جنوب شرقي تركيا) واعتقلت السلطات كثيرين حتى من هم دون سن الـ 18 عاماً.

اما احتفالات نوروز في سوريا ، في ظل ما يزيد عن نصف قرن من الزمن من حكم الأسرة الواحدة، وما رافقتها من إجراءات واعتقالات وأحكام لمنع الاحتفالات بالعيد ، فلها قصص وقصص.

نوروز والاسطورة

ويكتسب عيد نوروز عند الكورد خصوصية ويعتبرونه عيداً قومياً ووطنياً تعود جذوره التاريخية إلى أسطورة يعتقدون بها تقول إنّ ملِكاً ظالماً كان يحكم كوردستان، اسمه أژدهاك (الضحّاك)، وكانت هناك أفاعٍ على كتف الملك، واقترح عليه مستشاروه أن يطعمها دماغ شاب أو شابين كل يوم. وقام أحد الحدّادين وكان اسمه (كاوا)، وهو واحد من الأطفال الذين تم تهريبهم سراً واخفاؤهم في الجبال على يد أحد الحكماء، بتقديم أدمغة الخراف بدلاً من أدمغتهم ، وحين اشتد عودهم وكثرت أعدادهم أعطوا إشارة البدء بالثورة، بإشعال النار ليلة 20 مارس/ آذار فوق قمة الجبال، ليفتح لهم أبواب القصر ويقوموا بقتل الملك الظالم (الضحاك) صبيحة 21 مارس/ آذار. وهذه الأسطورة تمّ سردها وتناقلها عبر أجيال، حيث اعتبر كاوا الحداد محرر الشعب الكوردي من ظلم الملك الضحّاك.

تمثال كاوا الحداد وسط مدينة عفرين قبل أن يسيطر عليها الجيش التركي وميليشياته

نوروز كورد سوريا

عمّقت سياسات الحكومات السورية المتتالية، التي رفضت الاعتراف بالهوية الكوردية في البلاد، من شعور الكورد بالتمييز ضدهم والظلم وجعلتهم أكثر تمسكاً بقوميتهم التي كانت تتعرض لمحاولات طمس بشكل مستمر.

ويُعتقد أن الكورد يشكلون بين 10 و 15 في المئة من سكان سوريا البالغ عددهم 23 مليون نسمة قبل الحرب أي ما يزيد عن مليوني شخص . ولكن لا توجد إحصاءات رسمية بذلك.

وكانت احتفالات نوروز قبل الثمانينيات تقام في بساتين أو أقبية أو داخل البيوت في تجمعات صغيرة سرية بعيداً عن أنظار أجهزة الأمن.

وبدأ الكورد يخططون للاحتفال بنوروز على الملأ مستخدمين حيلاً للمضي قدماً في إحياء الاحتفالات في الثمانينيات من القرن الماضي.

ومن بعض الأساليب التي استخدموها أحياناً، تظاهر شاب وشابة بأنهما عروسان وأن الحشود ليسوا إلا مدعوين إلى حفل الزفاف.

ويتذكر حسين ذلك “العرس الكبير” في عفرين بقوله: “هاجمت أجهزة الأمن احتفال نوروز الذي كان في الظاهر عرساً، هرب معظم الحضور، وبقي طبّالان دون أن يعلما ما الذي يجري حولهما، فاعتُقلا واقتيدا ليُحقق معهما من قبل الأمن السياسي ، فما كان من أحد الطبالين إلا أن قال:” سمعت الكثير ولكنني لم أسمع في حياتي عن ملاحقة طبالين سياسياً”.

نوروز دمشق ومقتل أحد المتظاهرين

في دمشق وفي عام 1986 ، شددت الحكومة الإجراءات الأمنية وفرقت قوات الأمن الجماهير المحتشدة في ساحة شمدين لمنع الناس من الوصول إلى مكان الاحتفال الذي كان مقرراً في الغوطة بضواحي دمشق، فتوجهوا في مسيرة سلمية نحو القصر الجمهوري، احتجاجاً على منع الاحتفال، لكن عناصر الأمن فرقتهم بأن أطلقت الرصاص الحي عليهم ، مما أدى إلى مقتل شاب يدعى سليمان آدي وإصابة 5 آخرين.

وسرعان ما انتشر خبر مقتله، فخرج الكورد في كل المدن التي يوجدون فيها بكثافة منددين بمنع السلطات لحفلات العيد وبمقتل الشاب.

وجرى المزيد من الاعتقالات وخاصة في منطقة الجزيرة في شمال شرقي سوريا وفي مدينة حلب.

نوروز وعيد الأم في سوريا

لم يكن عيد الأم في سوريا يوم عطلة رسمية رغم إقراره عيداً من قبل السلطات في 21 مارس /آذار بعد أن اعتمدته مصر في عام 1956.

ولكن بعد احتجاجات الكورد في عام 1986 وإصرارهم على الاحتفال بعيد نوروز علناً، جاء قرار حافظ الأسد في عام 1988، بإعلان يوم 21 مارس/آذار ، يوم عطلة رسمية، ولكن ليس بمناسبة عيد نوروز بل بمناسبة عيد الأم.

ورغم اعتماده عطلة رسمية في البلاد ، كانت الأجهزة الأمنية تحاول منع الاحتفال به بوسائل أخرى ، مثل فرض يوم “عمل تطوعي” من قبل المؤسسات والدوائر الحكومية والمدارس في المناطق ذات الغالبية الكوردية تحت التهديد والوعيد بملاحقتهم بتهم سياسية.

أما قبل أن يتم اعتماد يوم 21 مارس / آذار، عطلة رسمية، فكانت المدارس تحدد مواعيد الامتحانات في هذا اليوم، وإذا صادف يوم نوروز عطلة نهاية الأسبوع، كان يُطلب من جميع الطلاب في الأحياء ذات الغالبية الكوردية الحضور إلى المدرسة من أجل القيام بـ “عمل تطوعي”، وكذلك في بعض المؤسسات الحكومية في مناطق معينة.

طقوسُ عيدٍ أم ثورة؟

تبدأ طقوس عيد نوروز والاحتفال به لدى الكورد في 20 مارس/ آذار عند الغروب ، بإيقاد شعلة نوروز – وهي عادة ترجع إلى تاريخ سقوط الإمبراطورية الآشورية على يد الميديين (أسلاف الكورد) على يد كاوا الحداد الذي خرج إلى الجبل وبيده شعلة نار لإرسال إشارة النصر إلى الناس بحسب الرواية الكوردية لشرح تاريخ عيد نوروز.

ويروي آزاد، وهو طبيب يبلغ من العمر 46 عاماً، تفاصيل طقوس نوروز المتبعة في سوريا مشبها إياها بـ “24 ساعة من الثورة” التي كانت تتكرر مرة في كل عام.

ويقول: ” كنا في مدينة قامشلو (القامشلي) حيث عشت معظم حياتي، نواجه الدوريات العسكرية ورجال الشرطة التي كانت تستنفر منذ صباح يوم 20 آذار، لتلاحق مجموعات الشباب وأي تجمع قد تصادفها وتمنعهم من إشعال نار نوروز، وهو جزء أساسي من طقوسنا في الاحتفال ، كنا شباباً ولم نخشَ شيئاً، بالنسبة لنا، كان ذلك اليوم بمثابة يوم تحد للسلطات وتأكيد على وجودنا”.

ومع بداية دخول القرن الـ 21، تحولت عادة إضرام النيران بإطارات السيارات، إلى مسيرات شموع منظمة، إذ كان يخرج الناس في مسيرات سلمية تجوب الشوارع الرئيسية في المدينة وهم يحملون مشاعل وشموعاً مطلقين شعارات التهنئة بقدوم عيد نوروز والمطالبة بحقوق الكورد.

لكن الأجهزة الأمنية، كانت تفرقها وتعتقل النشطاء منهم وتقتادهم إلى السجون بتهمٍ منها “إثارة النعرات الطائفية”.

تخريب ونشر المخلفات والقمامة

وبعد مسيرة الشموع الليلية، يخرج الناس في صباح اليوم التالي، بأزياء فلكلورية كوردية إلى موقع الحفل الذي يٌحدد سلفاً في كل مدينة.

ولكن قبل وصول عامة الناس، كانت مجموعات المتطوعين والمتطوعات يخرجون بعد الفجر لبناء خشبة المسرح وحمايته من الأجهزة الأمنية التي كانت تنتشر هناك منذ الليلة السابقة لنوروز.

ويقول جمال رشو، أحد المتطوعين ممن كانوا في لجان حماية وتنظيم الحفل في حلب: “كانت الدوريات والفرق العسكرية بانتظارنا منذ الفجر أثناء مسيرتنا الصباحية باتجاه موقع الحفل، كنا أحياناً نزيد عن ألف متطوع، وكان بيننا العديد من الشابات والأمهات، كنا نواجه الدوريات التي كانت تطلب منا التراجع وإلا سيطلقون النار علينا، لكننا لم نأبه لتهديداتهم”.

ويضيف: “ولكن ، ما ان نتخلص من الحاجز الأول المؤلف من رجال الشرطة، يأتي الحاجز الثاني المكون من قمامة المدينة ومخلفات الأبنية وغيرها التي كانت تأتي بها السلطات وتنثرها على الطريق لتشويه المكان”.

ويتابع: “ليست القمامة فقط ، بل كانت تأتي بالجرارات لحرث الأرض رغم مساحتها الكبيرة، مما يؤدي إلى غوص أقدامنا في الأرض الرخوة، والسير بصعوبة بالغة، وكانت المشكلة تتضاعف عندما كانت تهطل أمطار آذار الغزيرة”.

وتقول نورهان، وهي مدرسة لغة انكليزية، إنها تتذكر جيداً كيف كان يُمنع ارتداء أزياء كوردية، وكيف كانت الدوريات تعترض طريقهم وتمنعهم من مواصلة رحلتهم نحو موقع الحفل إذا رأتهم بتلك الأزياء.

وتشرح: “كنا نخبئ ثيابنا الفلكلورية في حقائبنا، وعند وصولنا إلى مكان الحفل، كنا ننصب خياماً صغيرة، نستطيع تغيير ملابسنا فيها ونرتدي أزياءنا التي كنا نسعد بها يوماً واحداً في كل عام”.

من سيء إلى أسوأ

بعد رحيل حافظ الأسد، واستلام نجله بشار كرسي الرئاسة، ظن الكورد كغيرهم من السوريين ، أن الشاب الذي درس في بريطانيا وأصبح طبيباً، ربما يريد عهدا جديدا. لكن الأمور ازدادت سوءاً ومُنعت التجمعات والاحتفالات بنوروز بشدة.

ففي نوروز عام 2008، أطلقت قوات الأمن النار على المشاركين في عدة مدن وخاصة في مدينة قامشلو .

وفي عام 2009، قتل اثنان في مدينة الرقة بالرصاص الحي واقتيد العشرات منهم إلى السجون ، كما اعتقل العشرات في حلب ومثلها في مناطق أخرى من البلاد.

كانت الاعتقالات بحق الكورد المحتفلين بنوروز تجري بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت في 8 مارس/ آذار 1963.

وتستطيع السلطات بموجب حالة الطوارئ، احتجاز المعتقلين واستجوابهم دون أمر قضائي وقد تستغرق فترة الاستجواب أسابيع أو شهوراً أو أكثر من ذلك ، وقد يتعرضون خلالها لكافة أنواع التعذيب المعروفة في سوريا.

وإذا لم يعثروا على الشخص المطلوب، كانوا يلقون القبض على أي فرد من أفراد أسرته ويُعرض الفرد البديل لنفس أنواع التعذيب ريثما يسلم المطلوب نفسه.

وهذا ما حدث بالضبط مع ريبوار أحمد، الذي يبلغ من العمر 51 عاماً، والذي اقتيد إلى السجن بدلاً من شقيقه الذي كان غائباً عن المنزل أثناء مداهمة رجال الأمن لمنزلهم في عام 1998.

يقول ريبوار: “تعرضت للضرب على قدمي بعد حشري في إطار سيارة، ولم يتوقفوا رغم سيلان الدماء من قدمي، ولو كان شقيقي المطلوب في مكاني، لكان في عداد الأموات الآن ، لأنه كان يعاني من مرض في القلب”.

كانت جريمة شقيق ريبوار هي “نقل المعدات والآلات الموسيقية الخاصة بالحفل إلى موقع الحفل في حلب”.

وغالبا ما يكون المعتقلون ممن يشاركون بنشاط في احتفالات نوروز، كأن يكونوا من الفنانين مثلاً أو أحد أعضاء فرق الرقص الفلكلورية أو أحد منظمي الحفل أو ممن شارك في مسيرات سلمية ومسيرات مشاعل نوروز التي تسبق العيد بيوم أو حتى من يقومون بنقل المعدات كما شقيق ريبوار.

نوروز وتهمة “تقسيم” سوريا

وكانت التهم التي توجه إلى المعتقلين الكورد تستند على مادتين من قانون العقوبات السوري (المادة 267 و 307)، حيث كانت تدعي السلطات بأن الكورد يسعون إلى تقسيم سوريا، إلا أن الأحزاب الكوردية في البلاد تنفي ذلك.

وتنص المادة 267 على “تجريم كل عمل أو خطاب أو كتابات “تدعو إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية وضمه إلى دولة أجنبية” ويعاقب مرتكبها بعقوبة السجن مدى الحياة”.

أما المادة 307 ، فتنص على “تجريم ومعاقبة كل من أقدم على عمل أو كتابة أو خطاب يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة ، وتكون العقوبة السجن مدة 6 إلى 24 شهراً مع دفع غرامة مالية”.