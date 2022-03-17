الديمقراطي الكردستاني: حكومة الإقليم جادة في السيطرة على ملف الفضائيين

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سليمان شريف، اليوم الأربعاء، أن حكومة الإقليم جادة في السيطرة على ملف الفضائيين.

وقال شريف لوكالة الأنباء الرسمية، إن “هناك جهوداً وبرامج جديدة للسيطرة على ملف الفضائيين ومزدوجي الرواتب في إقليم كردستان”.

وأضاف، أن “الفئات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية تجرى عليهم عمليات تدقيق في مؤسسات الدولة للتأكد من عدم تسلّمهم أيَّ راتب من دوائر أخرى”.

وذكرت هيئة الإشراف القضائي بمجلس القضاء الأعلى في وقت سابق، أن أعداد الفضائيين من الموظفين في اقليم كردستان متأرجحة لعدم وجود احصائية دقيقة، لافتة الى أن بعض منظمات المجتمع المدني تقدرهم بعشرة آلاف موظف، أما تقديرات هيئة النزاهة في الإقليم فقد قدرت عدد الفضائيين بين (3000 و 4000) موظف فضائي”.