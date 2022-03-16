الرئيس بارزاني: إرادة شعب كوردستان أقوى من الأسلحة الكيميائية والطائرات والصواريخ

قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الأربعاء ، ان إرادة شعب كوردستان أقوى من الأسلحة الكيميائية والصواريخ.

جاء ذلك في تغريدة للزعيم الكوردي على حسابه في تويتر، في الذكرى الرابعة والثلاثين لجريمة القصف الكيميائي على مدينة حلبجة .

الرئيس بارزاني، قال : ان ” العدو قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية ، لكن حماسة شعب كوردستان للحرية بقت حيّة” .

مردفاً ” في الذكرى الرابعة والثلاثين لهذه الجريمة التي لا توصف، نؤكد أن إرادة شعبنا أقوى بكثير من الأسلحة الكيميائية والطائرات والصواريخ”.

هذا ويصادف ، اليوم الأربعاء ، الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين للهجوم الكيميائي على مدينة حلبجة من قبل النظام العراقي السابق، والذي تسبب باستشهاد أكثر من 5 الاف من مواطني المدينة معظمهم نساء وأطفال وشيوخ ، كما أصيب أكثر من عشرة آلاف آخرين ، في جريمة إبادة جماعية لم يشهد التاريخ لها مثيلاً .