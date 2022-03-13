واشنطن: الهجوم الإيراني في أربيل لم يستهدف القنصلية الأمريكية

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، أنّ بلاده تعمل على تحديد هدف الهجوم الإيراني في أربيل.

وأكد ساليفان في تصريح لقناة “سي بي إس”، أنّ “الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل الليلة الماضية لم يلحق أي أذى بمواقع أو مواطنين أمريكيين”، معربًا عن إدانة واشنطن لهذا القصف.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنّ “الولايات المتحدة تعمل على تحديد هدف الهجوم الإيراني”، مبينًا بالقول “من الواضح تمامًا أننا سنفعل كل ما سيكون لازمًا للدفاع عن مواطنينا ومصالحنا وحلفائنا”.

وأضاف، “نجري مشاورات مع الحكومة العراقية وحكومة كردستان العراق بغية مساعدتهما في الحصول على قدرات الدفاع الصاروخي كي تكونا قادرتين على حماية مدنهما”.

بدورها، قالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، في حوار مع قناة “فوكس نيوز”، “لا نعتقد أن القنصلية الأمريكية كانت هدفًا لهذا الهجوم، بل إنه كان اعتداءً على سيادة العراق”.