رئيس اقليم كوردستان يلتقي الرئيس التركي على هامش منتدى انطاليا

التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على هامش اعمال المنتدى الدبلوماسي في انطاليا.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم، أن بارزاني التقى، اليوم، في اطار مشاركته بمنتدى انطاليا الدبوماسي، مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وأشار البيان إلى الجانبين تطرقا الى الفرص وكيفية تنمية العلاقات بين تركيا والعراق واقليم كوردستان وتوسيع مجالات التعاون المشترك ومزيد من تطوير الحراك التجاري والاقتصادي بينهما.

وأضاف البيان أن الاوضاع في العراق والتحديات التي تواجه العملية السياسية كانت محوراً آخراً في اللقاء، كان خلاله الجانبان متفقين في الرأي بشأن اهمية توصل القوى والاطراف العراقية لتفاهم مشترك والخروج من الجمود السياسي وتشكيل الحكومة الاتحادية التي تمثل انعكاسا لجميع المكونات.

وبشأن العلاقات بين اربيل وبغداد، أشار البيان إلى أن بارزاني أكد على رغبة اقليم كوردستان للحل النهائي للمشكلات عبر الحوار وعلى اساس مبادئ الدستور العراقي.

ونوه البيان إلى أن الجانبين ناقشا آخر التطورات في المنطقة بصورة عامة والمخاطر الامنية والحرب ضد الارهاب مبيناً انهما كانا متفقين في الرأي بشأن اهمية العمل والسعي الجماعي الشامل والدولي لحماية الامان والاستقرار في المنطقة.