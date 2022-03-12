نيجيرفان بارزاني يؤكد رغبة إقليم كوردستان في معالجة الخلافات مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، عدة ملفات مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد في تركيا.

وأفادت رئاسة الإقليم، بأنه تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد، وعلاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان وآخر تطورات الحرب والوضع في أوكرانيا، وأوضاع المنطقة عموماً.

جاويش أوغلو عبَّر عن شكره لرئيس إقليم كوردستان على مشاركته في المنتدى، مؤكداً أن تركيا تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، وإلى الوضع السياسي في العراق.

بدوره، أشاد نيجيرفان بارزاني بجهود تركيا ومساعيها لعقد اجتماع بين وزيري خارجيتي روسيا وأوكرانيا، متمنياً إنهاء التوترات وحماية الأمن والاستقرار الدولي من هذه الأزمة العصيبة وعدم وقوع مزيد من الضحايا، بحسب البيان.

وحول الوضع العراقي، شدد نيجيرفان بارزاني على رغبة إقليم كوردستان في معالجة الخلافات مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

وتلبية لدعوة رسمية، وصل نيجيرفان بارزاني، قبل ظهر أمس الجمعة، إلى تركيا حيث يشارك إلى جانب زعماء وكبار مسؤولي دول العالم في أعمال ونشاطات منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وعلى هامش أعمال المنتدى التي تستمر إلى يوم الأحد، ١٣ آذار ٢٠٢٢، ستكون لرئيس إقليم كوردستان سلسلة لقاءات واجتماعات للتباحث حول آخر المستجدات والقضايا الراهنة.

ويوم أمس، حضر رئيس إقليم كوردستان، إلى جانب عدد كبير من زعماء العالم المشاركين في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، مراسم افتتاح أعمال المنتدى، كما بحث مع وزير الخارجية القطري عدة ملفات.