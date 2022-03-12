تسهيلات إضافية من حكومة إقليم كوردستان لاستيراد المواد الغذائية

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، تقديم تسهيلات إضافية لاستيراد المواد الغذائية والسلع إلى أسواق الإقليم.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، فقد وجهت الدوائر التابعة لها بتقديم التسهيلات للتجار لتسيير المعاملات التجارية الخاصة باستيراد المواد الغذائية بعد فحص جودتها في المراكز والمختبرات.

وأفاد مدير الرقابة التجارية في أربيل مظفر صابر، أن حكومة الإقليم مستعدة لاستيراد المزيد من الأغذية والسلع إلى أسواق الإقليم وتقديم التسهيلات اللازمة.

وأشار إلى وجود العديد من معامل إنتاج الطحين والزيت في إقليم كوردستان والتي تعرض منتجاتها في السوق المحلي.

ولفت إلى أنه «لا وجود لمخاوف على تأمين الغذاء في إقليم كوردستان»، موضحاً أن «مخازن ومستودعات الإقليم تحتوي حالياً على ما يكفي من المواد الغذائية».

والثلاثاء الماضي، تطرق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني لقلق المواطنين بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، قائلاً: «أود أن اطمئن المواطنين بأن لا يقلقوا فقد اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة بما يضمن تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية في الإقليم من ستة أشهر إلى عام كامل».

وشدد على توجيه الجهات المعنية لمتابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل شخص يثبت تلاعبه بالأسعار.