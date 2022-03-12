افتتاح قسم للتنسيق والرقابة والعلاقات بين إدارتي المرور في العراق وإقليم كوردستان

كشف مسؤول في مديرية مرور إقليم كوردستان، اليوم السبت، أن وزارتي الداخلية في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان اتفقتا على فتح قسم «التنسيق والرقابة والعلاقات».

وقال المتحدث باسم مرور إقليم كوردستان العميد أسعد ملا كريم لـ (باسنيوز): «سيتم فتح قسم (التنسيق والرقابة والعلاقات) بين إدارتي المرور في بغداد وإقليم كوردستان، وسيتم من خلاله السيطرة على جميع المشاكل الخاصة بالمرور في فترة وجيزة جداً».

وأوضح أن «القسم سيخصص لتبادل المعلومات والوكلاء وعائدات المركبات، وكذلك المركبات المحتجزة بسبب حوادث السير أو الجرائم في مراكز الشرطة».

وأشار أسعد ملا كريم، إلى أن «التنسيق بين مديريات المرور سيكون من خلال رسائل البريد الالكتروني اليومية والمنظمة، من قبل إدارة (التنسيق والرقابة والعلاقات) في الجانبين».

وقال ملا كريم، وهو أيضا مدير التخطيط في مديرية المرور بإقليم كوردستان: «هناك خطط لتوحيد جميع لوحات مخالفات السيارات في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان».