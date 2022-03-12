وزير الخارجية: الحكومة الجديدة ستتشكل خلال فترة وجيزة

أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، أن الحكومة الجديدة ستتشكل خلال فترة وجيزة.

وقال حسين، في كلمة له، إن “العراق كانت تسوده الدكتاتورية قرابة 40 عاماً وبدأنا نعمل شيئاً فشيئاً، وقبل 5 أشهر تم إجراء الانتخابات والآن الحديث مع الأحزاب السياسية مستمر”.

وأضاف، أن “العراق ليس الدولة الديمقراطية الوحيدة التي تواجه صعوبة بالحكومة، وقلت، نقتبس النموذج البلجيكي أو الهولندي لأن البلجيك حاولت بتشكيل الحكومة، وبقيت بدون حكومة لمدة سنة ونصف السنة”.

وأكد، أن “الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها لكي يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وسيتم ذلك خلال فترة وجيزة”.