حقيقة الاتفاق رسمياً على ترشيح جعفر محمد باقر الصدر لرئاسة وزراء العراق



أكد عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الجمعة، ان التقارب الجديد بين الإطار والتيار هو خطوة ايجابية في الإسراع بتشكيل حكومة قوية.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن “اتصال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يعتبر خطوة ايجابية في طريق تشكيل حكومة قوية”، مشيراً إلى أنه “سيتم عقد لقاءات بين الإطار والتيار لمناقشة تشكيل الحكومة والدخول بكتلة واحدة”.

وبشأن ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الوزراء أكد الفتلاوي، أن “هذا الأمر لم يتم طرحه بشكل رسمي بين الإطار والتيار كما ان الحديث عن هذا الامر هو مجرد تسريبات “مبينا أن “هنالك اسماء عدة تطرح بين التيار والإطار لتولي رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة”.