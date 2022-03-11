الكاظمي يقول أنه لم يساوم على حساب المصلحة الوطنية: وصف من بـ”الذويل”؟

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن القوى السياسية والأحزاب تتحمل اليوم مسؤولية تشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات.

الكاظمي وفي تغريدة له قال: “ادينا الواجب الذي استدعينا من اجله في خدمة شعب العراق العظيم لم نتردد او نتقاعس او نساوم على حساب المصلحة الوطنية ولم نقدم مصالحنا على مصالح شعبنا كما لم ننجر الى المساجلات والمزايدات”.

وأشار إلى أنه “اوصلنا الوطن الى انتخابات حرة ونزيهة ووضعنا بصبر اسس تجاوز الازمات الاقتصادية والامنية والاجتماعية الكبرى رغم العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية واعدنا العراق عزيزا الى المجتمعين الاقليمي والدولي وفتحنا طريق مكافحة الفساد والمفسدين واستعادة الدولة من براثن اللادولة واخرسنا الارهاب وخلاياه وذيوله بعزم ابطال قواتنا العسكرية والامنية والاستخبارية”.

وأكد الكاظمي انه على “القوى والاحزاب والشخصيات الوطنية التي افرزتها العملية الانتخابية الديمقراطية تتحمل اليوم مسؤولية حماية المسار الوطني من خلال انهاء الانسدادات السياسية وتشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات وتصون الوطن وتدافع عن وحدته ومقدراته ونبارك كل الجهود على هذا الطريق”.