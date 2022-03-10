مارس 11, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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إقليم كوردستان وكندا يؤكدان الرغبة الثنائية في تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك

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فى :أخبار عــامة
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إقليم كوردستان وكندا يؤكدان الرغبة الثنائية في تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، 10 مارس / آذار 2022، السفير الكندي الجديد في العراق غريغوري غاليغان.

وإلى جانب الترحيب به، تمنى نيجيرفان بارزاني النجاح للسفير الكندي الجديد في العراق معبراً عن رغبة وإرادة ودعم إقليم كوردستان لإنجاح مهامه.

اللقاء ناقش سبل تقوية علاقات كندا مع العراق وإقليم كوردستان، والعملية السياسية في العراق وجهود التغلب على التحديات التي تواجهها، والوضع الأمني بالعراق ومواجهة تهديدات إرهابيي داعش.

وأكد الجانبان على الرغبة الثنائية في تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وسلطا الضوء على فرص العمل والاستثمار الكندي في العراق وإقليم كوردستان.

وشغل التباحث في أوضاع المنطقة بصورة عامة، محوراً آخر للقاء.

 

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