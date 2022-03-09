حكومة اقليم كوردستان: توزيع رواتب شهر شباط دون استقطاع

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر شباط المنصرم، يم غد الخميس دون استقطاعات.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي: ان حكومة اقليم كوردستان تبذل الجهود لتأمين وصرف رواتب الموظفين في سواء بالتواصل مع الحكومة الاتحادية في بغداد أم بتقليص النفقات لحكومة الإقليم، مبينا ان تأخير صرف الرواتب يأتي بسبب عدم ارسال بغداد لمبلغ 200 مليار دينار وعدم ارجاع الايرادات الداخلية الى خزينة الحكومة، موضحا ان حكومة الاقليم ستبدأ، من يوم غد الخميس، صرف رواتب الموظفين لشهر شباط الماضي.

واضاف: ان جميع اعضاء مجلس الوزراء اتفقوا على سياسة توزيع الرواتب، وان الحكومة لن تألو جهدا في توفير رواتب الموظفين، مبينا انها ستوزع الرواتب حال توفر الايرادات.

وتابع: ان حكومة اقليم كوردستان، ليست مؤسسة ربحية وهي فقط تقدم الخدمات، وانها تقدم 470 خدمة للمواطنين وهذه الخدمات لاتقدمها مقابل اموال، وان زيادة الرسومات ليست من اجل زيادة إيرادات الحكومة.

ولفت عادل: ان المحكمة الاتحادية خرقت الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان، مشددا على ان حكومة الاقليم مستعدة لاجراء الحوارات مع بغداد، وانها سترسل وفدا الى بغداد لهذا الغرض.

واشار المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، الى ان الحكومة اوصت اوصى وزارة الداخلية بمنع الاحتكار ومعاقبة كل من يحاول رفع الاسعار، مطمئنا المواطنين بتوفر المواد الغذائية في مخازن الاقليم.

وحول قانون التقاعد في القطاع الخاص، اوضح عادل: ان القانون سيتم ارساله الى برلمان كوردستان قريبا.