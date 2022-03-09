اعتقال قاتل ماريا سامي في كركوك

اعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك، اليوم الاربعاء، القبض على قاتل الشابة ماريا سامي في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان: انه وفقا “للتوجيهات حول تكثيف الجهود للقبض على منفذ جريمة قتل الشابة ماريا سامي بعد ورود المعلومات حول توجهه إلى محافظة كركوك بتاريخ هذا اليوم القت مفارز قسم مكافحة أجرام كركوك ومديرية الاستخبارات والامن العسكري العاملين ضمن تشكيلات قيادة المقر المتقدم في محافظة كركوك القبض على قاتل الشابة ماريا سامي الضحية التي اقدم شقيقها على قتلها في محافظة أربيل قبيل عيد المرأة بساعات الحادث الذي تلقى صدى واسع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.

واضاف البيان، أن “قائد الشرطة اشرف شخصيا على القبض على المتهم تمهيدا لتسليمه الى القضاء في اقليم كوردستان”.

وقتلت ماريا يوم الاثنين 7/3/2022 على شارع 100 متري باربيل، فيما لاذ القاتل بالفرار.