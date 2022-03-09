نائب عن نينوى: تحضيرات حكومية لنقل 700 عائلة من مخيم الهول الى جنوب الموصل قريبا

كشف النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني ، عن نقل أكثر من 700 عائلة من مخيم الهول بالحسكة في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) الى مخيم الجدعة جنوب الموصل(مركز نينوى) قريبا، وذلك بعد تدقيق سجلاتها أمنياً.

وقال دوبرداني في بيان، ان ” اللجنة الأمنية ولجنة الهجرة والمهجرين وصلت مخيم الهول السوري (أمس) لأكمال إجراءات رحلات العودة “، مضيفاً ” سيتم تسجيل اكثر من 700عائلة و تدقيقهم وتجهيزهم وإعادتهم على وجبات”.

مشيراً ، بالقول ” صدر قرار بإعادة جميع سكنة مخيم الهول من العراقيين باستثناء الغير راغبين بالعودة”.

هذا وكان مصدر كوردي مطلع أشار ، امس الثلاثاء ، الى وصول وفد أمني عراقي إلى مخيم الهول في ريف الحسكة ، بغية إخراج دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين من المخيم وإعادتهم إلى العراق.

وقال المصدر لـ(باسنيوز) : إن “وفدا أمنيا عراقياً وصل إلى مخيم الهول للتنسيق مع إدارة المخيم على إخراج دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين تضم نحو 800 شخص ، وإعادتهم إلى العراق”.

وكان الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية، شيخموس أحمد ، قال في تصريح سابق تابعته (باسنيوز)، إنه ” من المقرر مغادرة نحو 800 شخص شمال شرق سوريا ، ممن تمت المواقفة عليهم من قبل الحكومة العراقية إلى بلدهم”، مؤكدا أن “عملية المغادرة تتم بالتنسيق مع الإدارة الذاتية ومفوضية اللاجئين، وعلى شكل دفعات وبشكل طوعي”.