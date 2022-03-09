إدارة نينوى توضح حقيقة تجميد عمل المحافظ

نفت الحكومة المحلية في محافظة نينوى صحة الانباء المتداولة عن تجميد عمل المحافظ نجم الجبوري.

وقال الناطق الرسمي باسم محافظة نينوى رعد العباسي لمراسلة (باسنيوز) إنه ” لا صحة لما تم تداوله حول تجميد عمل محافظ نينوى”.

مضيفاً ، أنه ” باقٍ في منصبه وبكافة الصلاحيات”.

لافتاً إلى أن الجبوري ” كان متواجدا في بغداد خلال الايام القليلة الماضية لمتابعة شؤون المحافظة ومشاريعها المستقبلية .”

من جهتها كشفت مصادر سياسية ، عن أن الكتلة التي ينتمي اليها محافظ نينوى نجم الجبوري متمسكة به بمنصب المحافظ للمرحلة المقبلة.