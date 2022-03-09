كتلة هوائية باردة تضرب مناطق العراق وعواصف رعدية في الغد

اصدر قسم التنبؤ الجوي في وزارة النقل، اليوم الاربعاء، تقريره الخاص للحالة الجوية التي يشهدها البلاد الايام القادمة للانخفاض الحاصل في درجات الحرارة ابتداءً من ظهر يوم غد الخميس، بأمتداد مرتفع جوي قادم من اوربا ترافقه كتلة هوائية باردة ورطبة.

وقال مدير القسم التنبؤ حيدر حبيب العامري، في بيان انه :”من المتوقع ان يتأثر البلاد ابتداءا من ظهر يوم الخميس بأمتداد المرتفع الجوي القادم من اوربا والذي ترافقه كتله هوائية باردة ورطبة نسبيًا حيث يكون الطقس في عموم البلاد غائمًا جزئيًا الى غائم مع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية”.

واضاف “ستكون عواصف رعدية أحيانًا في بعض الاماكن من المنطقة الوسطى ليلًا وهناك إنخفاض قليلًا في درجات الحرارة العظمى وسوف تكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة من 5-10) كم/س وثم تتحول الى شمالية غربية معتدلة السرعة من (20-30) كم / س مسببة تصاعد الغبار في معظم مناطق البلاد”.

وتابع العامري “اما طقس يوم الجمعة الموافق 10 آذار 2022 سيكون غائمًا جزئيًا الى غائم مع هطول امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وبعض اقسام المنطقة الوسطى وتنخفض درجة الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية بضع درجات عن اليوم السابق سوف تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة من (20-30) كم في الساعة وتنشط على فترات في بعض الاماكن الى (40) كم /س مسببه تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية”.

وتوقع، ان “يكون طقس يوم السبت المقبل غائم جزئي الى غائم مع هطول امطار خفيفة في المنطقة الشمالية وتنخفض درجات الحرارة في عموم البلاد بضع درجات، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة من (10-20) كم /س”.