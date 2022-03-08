الرئيس بارزاني والسفير الكندي يبحثان مستجدات العراق وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات السياسية مع السفير الكندي لدى العراق غريغوري غاليغان.

وخلال اللقاء تم بحث الأوضاع السياسية في العراق والخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق بيان أورده مقر الرئيس بارزاني.

وفي الاجتماع ركز السفير الكندي على أهمية إقليم كوردستان مثمنا في الوقت نفسه تضحيات الكورد في الحرب ضد تنظيم داعش وحماية التنوع الديني والقومي في إقليم كوردستان.

وأكد السفير الكندي أن بلاده ستواصل دعم قوات البيشمركة وستستمر في دعم إقليم كوردستان.

وأشاد السفير الكندي بالمشاركة الواسعة للمرأة في كافة مناحي الحياة في الإقليم.